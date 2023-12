A Villanova Mondovì si accende il Natale con la premiazione dei Presepi in Grotta [FOTO]

Edizione numero 23 per il Concorso Presepi in Grotta di Villanova Mondovì

Sono ufficialmente iniziate le festività natalizie a Villanova Mondovì che oggi pomeriggio, venerdì 8 dicembre, ha ospitato la premiazione del 23° Concorso Presepi in Grotta.

Sono stati oltre 23mila i visitatori che, lo scorso anno, hanno preso parte alla storica esposizione aperta ad artisti, amatori, associazioni e scuole che si svolge nella Grotta dei Dossi.

A premiare i vincitori, nei locali della biblioteca, Cosimo e Silvia, storici curatori della manifestazione, insieme all’assessore Giacomo Vinai e a Ezio Tino del Panathlon Club Mondovì.

Per il secondo anno consecutivo la signora Raffaella Garelli ha omaggiato le due persone che hanno partecipato a più edizioni della mostra, assegnando il premio in ricordo della madre, Teresita Griseri, nota artista locale che non ha mai mancato un’edizione dei presepi.

Quest’anno i presepi saranno visibili tutti i giorni, dal 24 dicembre fino al 7 gennaio.

Dopo la premiazione, alla presenza del sindaco Roberto Murizasco e della sua Amministrazione, è stato acceso l’albero in piazza San Lorenzo, con la presenza di Babbo Natale e la distribuzione di merenda e cioccolata calda in collaborazione con le famiglie dell’oratorio.

Il pomeriggio è stato arricchito dai canti natalizi proposti dal coro "Una voce per Giulia" e dai ragazzi delle classi 4ª e 5ª di Villanova Mondovì e dall’esposizione di alcuni dei presepi partecipanti al concorso "Presepi in Grotta".

I PREMIATI

Primo premio assoluto: Corrado Picca

Categoria Artisti

Giuseppe Martinelli Patrizia Giraudo Nadia Briatore e Maresa Carrara Ernestina Basso Elisabetta Rossi Franco Boglione Signora Viglietti Anna Boglione Debora Tumelero Sara ed Elvis Begliatti Sonia Sacco Lucia Bessone

Categoria Associazioni

Ginnastica Villanova Collegino Milena

Categoria Giovani

Sara Begliatti Leonardo Bertolino Angelica Bertolino Rossella e Matilde Rosso

Categoria Scuole

Primaria di Villanova Mondovì IC Cordero di Mondovì Primaria di Madonna del Pasco Cfp Ceva Cfp Mondovi

Premio originalità: Omar Salvagno

Premio Teresita Griseri: Irene Beccaria e Donatella Fenoglio