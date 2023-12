Si accende il Natale della Città di Mondovì e torna il mapping "Luci a Piazza"

Concerti, spettacoli teatrali, mostre, presepi artistici, laboratori creativi per grandi e piccini.

Si prepara ad entrare nel vivo il "Natale nell'aria" a Mondovì che culminerà con le feste dell'Epifania e lo spettacolare Raduno Aerostatico, in programma nel fine settimana dal 5 al 7 gennaio.

ACCENSIONE LUMINARIE

Oggi, venerdì 8 dicembre, si accenderanno le luci nel cuore di Breo, centro commerciale naturale cittadino e all'Altipiano, con corso Italia che, dopo diversi anni, tornerà ad essere interamente illuminato.

BIKERS FOR A DREAM

Domenica 10 dicembre, dalle 10 alle 14, i Babbi Natale in motocicletta invaderanno corso Statuto, regalando sorrisi e intrattenimento.

In programma un flash mob con le scuole di danza del monregalese, musica con dj Massimo, mentre elfi e Babbi Natale si caleranno dai tetti.

Alle 14 il corteo partirà in direzione dell'ospedale dove verrà consegnato alla dottoressa Patrizia Fusco, un assegno simbolico delle offerte raccolte in favore della pediatria, insieme a giocattoli per i bambini (LEGGI QUI).

Intanto il 12 dicembre si aprirà ufficialmente la rassegna teatrale al "Baretti" con un classico della drammaturgia, Natale in casa Cupiello, messa in scena del capolavoro di Eduardo De Filippo ripensato da Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia, quest'ultimo unico attore in carne e ossa a interagire con personaggi/pupi per restituire in scena tutti i protagonisti della popolare commedia, con la regia di Lello Serao. Lo spettacolo, un omaggio in occasione dei 90 anni dell'opera, ha vinto il mese scorso il premio ANCT dell'associazione nazionale dei critici di teatro.

IL MAPPING LUCI A PIAZZA

Venerdì 15 dicembre alle 18, invece, l’accensione ufficiale della nuova edizione del mapping “Luci a Piazza” con l’affascinante intreccio tra il Natale e le mongolfiere, con proiezioni colorate sui palazzi storici del rione alto della Città.

"Una città intera che si illumina, per uno spettacolo di luci, suoni e colori che speriamo possa incontrare il favore dei cittadini e dei turisti. - commentano dall'amministrazione comunale - "Due diversi momenti di accensione per due modalità di illuminazione differenti ma complementari. “Natale nell’aria”, insomma, ma.anche nello sguardo di chi saprà stupirsi di fronte a quell’atmosfera suggestiva e ammaliante tipica del periodo natalizio» il commento dell’Amministrazione comunale."