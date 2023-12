In viaggio con "Lotto e Tibaldi" a Frabosa Sottana

Giovedì 14 dicembre alle ore 17:30 la sala consiliare del Comune di Frabosa Sottana (in Via IV novembre n. 12) ospiterà la conferenza itinerante dedicata alla mostra “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto”, visitabile nel Complesso museale di San Francesco a Cuneo fino al 17 marzo 2024.

L’incontro, a cura della Fondazione CRC, vedrà l’intervento della guida Francesca di Paolo, la quale illustrerà le opere e il percorso di vita dei due artisti protagonisti della mostra in un viaggio nella storia artistica del Rinascimento.

I partecipanti potranno così acquisire delle conoscenze utili per godere pienamente di una successiva visita all’esposizione. La Fondazione CRC, inoltre, metterà gratuitamente a disposizione dei cittadini dei Comuni partecipanti al progetto “In viaggio con Lotto e Tibaldi” un bus per la visita guidata alla mostra in San Francesco a Cuneo.

La prenotazione alla conferenza è consigliata su Eventbrite.it al seguente link

All’incontro pubblico, con ingresso libero e gratuito, saranno presenti per la Fondazione CRC la Consigliera Giuliana Turco e per il Comune di Frabosa Sottana la vicesindaca Elisabetta Baracco.