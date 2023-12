Dai formaggi all’artigianato: appuntamento a Melle con il Mercatino di Natale di Valle

Domenica 17 dicembre il concentrico di Melle ospita il primo Mercatino di Natale di Valle, un’opportunità per conoscere e acquistare prodotti tipici e artigianato locale del territorio della valle Varaita e delle vicine Terre del Monviso. Dai formaggi ai liquori, dalle caramelle al miele fino ai manufatti in lana, vetro e ceramica, i circa trenta espositori presenti saranno posizionati dalle 10 alle 17 in piazza Botta e nella soprastante piazza Marconi, nei pressi del Comune.

Alle 10.30 è prevista l’inaugurazione ufficiale dell’evento, con i saluti del Sindaco Giovanni Fina, del presidente dell’Unione Montana Valle Varaita Silvano Dovetta, del presidente del Consorzio BIM del Varaita Marco Gallo e di altre autorità.

A contorno delle bancarelle, per tutta la giornata sono in programma tante attività per bambini e tre mostre fotografiche da visitare. Inoltre la proloco di Melle preparerà cibo caldo per tutta la giornata e le diverse attività commerciali del paese saranno aperte al pubblico!