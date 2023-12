Dalla Regione contributi per migliorare la qualità dell'area nelle scuole: accordati alla Granda oltre 440.300 euro

Sono 38 i progetti approvati, a seguito del bando per ottimizzare il comfort micro climatico negli edifici scolastici, a cui la Regione Piemonte assegna un contributo per realizzare interventi al fine di migliorare la qualità dell'aria.

“Con questa misura, finanziata con tre milioni di euro, garantiamo la tutela della salute e la sicurezza dei nostri studenti, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico. Tutelare il loro benessere con l'introduzione di ulteriori provvedimenti, come l'installazione di dispositivi innovativi e di ultima generazione per migliorare la qualità dell'aria negli istituti scolastici, è una priorità su cui abbiamo lavorato in collaborazione con gli amministratori locali, a cui va il mio ringraziamento per il monitoraggio delle istanze provenienti dai territori”.