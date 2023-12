Capodanno 2024 a Tarantasca al Salone Polivalente

Tarantasca si appresta a vivere una notte indimenticabile, celebrando l'arrivo del nuovo anno con una festa straordinaria organizzata dalla Pro Loco locale al Salone Polivalente. "Da molti anni la Pro Loco di Tarantasca regala una serata di Capodanno unica: si mangia, si balla, si crea un'atmosfera di puro divertimento per dare il benvenuto al nuovo anno," sottolineano con entusiasmo gli organizzatori.

Il cenone, una vera delizia culinaria, sarà firmato in collaborazione con Valvaraita Catering, con un menù ricco e di qualità. Musica dal vivo con Cinzia e Cristian per ballare e divertirsi insieme .

Le prenotazioni per questa serata esplosiva sono già aperte chiamando Valerio 3383050430 o Vanda 3384710680.

Unisciti a noi per una serata di festa, buon cibo, e musica che ti faranno ballare fino alle prime luci del 2024. Questa è l'occasione perfetta per dare il via al nuovo anno con energia e stile!