Cossano Belbo: domenica 17 dicembre il concerto "A Night of Christmas"

A pochi giorni dal Natale, la Proloco di Cossano Belbo in collaborazione con la TosaGroup SPA e Coop. Carni Vallebelbo organizza il Concerto natalizio "A Night of Christmas" domenica 17 dicembre alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista. Irene Geninatti Chiolero, Danilo Ramon Giannini e Stefano Nozzoli proporranno le più suggestive arie d'opera ed i più coinvolgenti brani swing del repertorio natalizio.

I tre artisti volti e voci note al pubblico della Langa e di tutto il basso Piemonte, sono parte del gruppo itinerante degli Scavalcamontagne. Irene Geninatti Chiolero "la compagine è nata nel 2020 per portare la produzione artistica dai teatri alle piazze in un periodo notoriamente difficile. Da tre anni abbiamo il piacere di collaborare con la proloco di Cossano Belbo, tra le prime a credere nel nostro progetto". "ringrazio don Mauro, il consiglio pastorale ed economico per aver concesso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per l'evento" afferma il sindaco Luca L. Tosa "l'acustica del luogo contribuirà a creare un'atmosfera coinvolgente".