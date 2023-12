CRC Innova offre un ricordo speciale ai visitatori della mostra “Charles M. Schulz, una vita con i Peanuts” a Cuneo

Sabato 23 dicembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, presso lo Spazio Innov@zione (via Roma, 17), i visitatori della mostra “Charles M. Schulz, una vita con i Peanuts” riceveranno in omaggio, fino ad esaurimento scorte, alcuni ricordi studiati ad hoc per l’esposizione.

A tutti i bambini verranno infatti regalate le palle da baseball con impressa l’immagine di Snoopy, in onore dello sport più amato da Charlie Brown; alle famiglie sarà donata una coperta bianca in pile riciclato ripiegata in una comoda custodia in cotone, icona che accompagna da sempre Linus nelle tante storie che danno vita ai Peanuts. L’iniziativa si presenta come un’occasione speciale per famiglie e curiosi di dare il via alle festività natalizie e visitare una mostra che, in soli due mesi, ha registrato oltre 5.500 visitatori, di cui più di 1.600 bambini.

L’esposizione immersiva organizzata da CRC Innova e associazione culturale Cuadri è aperta fino a lunedì 1° aprile 2024, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L’ingresso è libero e gratuito.