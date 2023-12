A Villanova Mondovì c’è Lorenzo Barone, l’uomo delle imprese estreme in bicicletta

Sabato 16 dicembre alle 20.30 il Teatro Garelli di Villanova Mondovì ospiterà Lorenzo Barone, l’avventuriero 25enne che compie avventure estreme in bicicletta con cui ha già percorso più di 100 mila chilometri. L’attraversamento di due continenti che lo ha portato dal Sudafrica alla Mongolia e quello della Russia in pieno inverno sono solo alcune delle imprese che questo ragazzo ha compiuto in sella alle sue ruote e che a Villanova racconterà le sue avventure documentandole anche attraverso materiale fotografico.

Molto conosciuto e seguito sui social, Lorenzo ha appena annunciato un nuovo incredibile viaggio nel quale, oltre alla bicicletta, utilizzerà anche gli sci, la slitta e il kayak nel freddo nord europeo. Ma la serata di sabato sarà anche l’occasione per il lancio di un nuovo progetto di territorio, che crea collaborazione tra tutti i comuni dell’Unione Montana Mondolé che credono fermamente nel potenziale del proprio territorio.

"Questo incontro – spiega Giacomo Vinai, assessore del Comune di Villanova Mondovì - vuole essere un momento non solo di narrativa, ma anche di condivisione nonchè un punto di partenza verso la valorizzazione del nostro territorio attraverso lo sport e le attività all'aperto. Lorenzo ha visitato molti luoghi estremi del pianeta, ma noi abbiamo davvero la consapevolezza di quello che ci circonda sul nostro territorio? Di quali sono le sue possibilità e il suo potenziale?

Questo è uno degli obbiettivi del progetto che partirà come Unione Montana e che ci prefissiamo anche come amministrazione comunale. Inoltre questo vuole essere anche un punto di partenza vero una sensibilizzazione sempre più forte nei confronti dell'ambiente, della natura e del rispetto di quello che ci circonda. Lavoreremo su questi temi tramite lo sport, i giovani, le scuole ed altre iniziative che tocchino il tema anche in modo innovativo. Un grazie a Fondazione CRC che ha a cuore il tema e che ha indetto bandi a cui abbiamo aderito per poter portare avanti tutto questo."