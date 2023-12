Cuneo: arrivano le feste e gli eventi nel quartiere San Paolo

Si inizia mercoledì 13 Dicembre 2023, presso Centro commerciale San Paolo: dalle ore 16,30 ci saranno Tornei per ragazzi/e, un Laboratorio creativo per bambini/e e una Merenda condivisa.

Mercoledì 20 Dicembre 2023 si va in piazza Biancani, in contemporanea con il Mercu – il mercato contadino: dalle ore 16,30 ci sarà “Quartiere in mostra”, tra arte, collezionismo, passioni in piazza; poi un Laboratorio per bambini a cura di Mercu e una Merenda condivisa per farsi gli auguri.