Festival "Verso il Polo": Matteo Saudino BarbaSophia arriva a Busca

Dopo Enrico Galiano, prosegue con un altro grande autore il Festival “Verso il Polo”, il percorso di accompagnamento all’inaugurazione ufficiale della nuova scuola

“Avremo il piacere – dicono il sindaco Marco Gallo e l’assessora all’Istruzione Lucia Rosso, che segue l’iniziativa – di avere a Busca Matteo Saudino AKA BarbaSophia, professore, attivista, youtuber e scrittore. Prosegue anche così l’impegno del Comune nella promozione dell’offerta culturale cittadina”.



L’appuntamento è per lunedì 15 gennaio alle ore 21 al Teatro Civico con la lectio “L’utile inutilità della filosofia”.

Ingresso gratuito su prenotazione: versoilpolofestival@gmail.com

Info: 0171.948621



Matteo Saudino AKA BarbaSophia

Professore, attivista, youtuber e scrittore, Matteo Saudino AKA BarbaSophia insegna Filosofia e Storia allo storico liceo Gioberti di Torino e ha collaborato con l’Università di Torino come docente di Istituzioni Politiche alla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti (SISS).

Nel suo canale You Tube (oltre 36 milioni di visualizzazioni di adulti e ragazzi) la filosofia e la storia sono affrontate come incontro con il contemporaneo, strumenti per ragionare sulla società, sulla politica, sulle istituzioni e sull’istruzione, sui diritti e sulla giustizia sociale, perché “fare filosofia -come ripete sempre Saudino- è un atto di ribellione”.