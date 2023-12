Vivere a pieno il Natale in provincia di Cuneo con “presepingranda.it" [VIDEO]

Si tratta di un itinerario natalizio che promuove le tante opere presepistiche presenti in Granda con l’intento, attraverso un unico sito, di dare lustro ai molti presepi presenti sul territorio.

Un punto di riferimento per mettere in luce le grandi opere che ogni anno sono allestite da volontari e appassionati: si va dalla promozione dei presepi parrocchiali, passando per quelli amatoriali, comunitari oltre alle iniziative dei presepi viventi, fornendo indicazioni sugli orari di apertura e sulle location.