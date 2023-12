Sentiero sul Maira: anche Busca nel progetto di promozione

L’assessore Ezio Donadio ha partecipato per il Comune di Busca ieri, martedì 12 dicembre, a Savigliano all’incontro con gli operatori turistici del territorio, organizzato nell'ambito del progetto sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo "Sentiero sul Maira. La voce lenta del cielo e delle stagioni".



Durante l'incontro è stato presentato il regolamentio per l'adesione ad una rete di attività e servizi creata appositamente per il Sentiero sul Maira. Ospite speciale è stato Alberto Conte, Ceo & Founder di ItinerAria, il quale ha portato la sua esperienza con Il Cammino di Oropa come esempio di successo per l'ecoturismo ed il turismo lento a dimostrazione di come cammino e cicloturismo possono valorizzare il territorio sotto ogni aspetto.



Il progetto coinvolge i Comuni di Dronero, Villar San Costanzo, Busca, Villafalletto, Vottignasco, Savigliano, Cavallerleone, Racconigi, Conitours consorzio operatore turistici Cuneo Alps e le associazioni le Terre dei Savoia, Gli amici del Mara di Villafalletto e Il Cammino del Maira.