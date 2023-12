Addio a Caterina Cagnassi, volontaria instancabile della Croce Rossa di Centallo e Cuneo

“Era un pilastro della Croce Rossa”. Così il presidente del comitato di Centallo Beppe Ferraris ricorda Caterina Cagnassi.

La donna, volontaria dal 1997, si è spenta martedì 12 dicembre a causa di una malattia. Aveva 70 anni e viveva a Centallo. Lascia il marito Michele Garello, le figlie Paola e Francesca, il genero Mo, l'adorato nipote Noah e parenti tutti.

I funerali sono stati celebrati questa mattina, giovedì 14 dicembre, nella parrocchia di Centallo.

Infermiera in pensione, da 26 anni prestava servizio alla Croce Rossa di Centallo. “Ha sempre fatto i turni del 118 da noi e tutti i lunedì prestava servizio anche a Cuneo portando aiuto a chi si trovava in momenti di difficoltá – la ricorda ancora il presidente Ferraris -. Ci mancherà tantissimo. Era una donna generosa che ci teneva davvero dare una mano agli altri”.

Commosso il ricordo dalle pagine social del comitato centallese della C.R.I.: “E' con profondo dolore che ci uniamo in memoria di Caterina Cagnassi. La nostra volontaria ci ha lasciato, ma sarà per sempre nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di condividere il percorso con lei. Gli innumerevoli turni che ha svolto, spesso sacrificando il proprio riposo per essere al servizio degli altri, testimoniano il suo impegno incrollabile nel servire la comunità”.