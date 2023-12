Tre gli interventi effettuati da altrettante squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo in soccorso a persone rimaste bloccate in ascensore a seguito di un breve e improvviso distacco dell’energia elettrica verificatosi nella mattinata di oggi, giovedì 14 dicembre, in una parte del centro storico di Cuneo.

Gli interventi si sono resi necessari tra le ore 9 e le 9.30. Nessuna delle persone liberate dai Vigili del Fuoco ha avuto bisogno di ricorrere a cure sanitarie.