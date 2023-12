A Fossano il concerto di Natale della Banda Musicale "Silvio Pellico" di Boves

La Banda Musicale Cittadina "Silvio Pellico" di Boves, in collaborazione con l'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e la Cooperativa Sociale "II Ramo", organizza per la serata di domani, venerdì 15 dicembre, il Concerto di Natale "Christmas Concert".

L'evento avrà luogo presso la sede dell'associazione in via Villafalletto 24 a Fossano con inizio alle ore 21. L’ingresso è gratuito. Le offerte saranno devolute all'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. A fine serata sarai offerto un brindisi con panettone e un "pensiero" natalizio dal gruppo Giovanissimi.

La Banda "Silvio Pellico" di Boves è anche conosciuta come "la rumorosa" perché – come spiegano i suoi referenti – "non è una banda tradizionale, ma si distingue per i brani che esegue e soprattutto per la grinta e l'originalità con cui li esegue. Attualmente è composta da circa 40 elementi di diversa preparazione musicale, persone che dedicano una parte della loro vita alla musica con entusiasmo e interesse". "E’ una banda giovane perché la maggior parte dei suoi elementi è giovane o perlomeno crede di esserlo", scherzano ancora i musicisti.

La verde età della formazione si evidenzia soprattutto dai tipi di brani musicali svolti, moderni e ritmati: Ace of Base, Stevie Wonder, James Brown, Blues Brothers, Donna Summer, Quincy Jones, sono solo alcuni esempi degli autori dei brani interpretati dal complesso diretto dal maestro Filippo Ansaldi, musicista affermato e preparato.

Chi non potesse partecipare di persona potrà comunque seguire l’evento in diretta tramite il canale YouTube https://www.youtube.com/watch?v=kpv_JgMeO5s.