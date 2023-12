Cuneo e Tettoia Vinaj, la fine dell'anno si avvicina: quali aggiornamenti?

A tre mesi di distanza dagli ultimi aggiornamenti relativi al contenzioso legale che vede protagonisti il Comune di Cuneo e la Tettoia Vinaj srl – società gestrice dell'omonimo immobile in piazza Foro Boario – la questione del mancato pagamento dei canoni di gestione da parte della seconda ritorna sui banchi del consiglio comunale.

Il Comune ha infatti citato in giudizio la srl nel giugno 2021 – con prima udienza tenutasi nel novembre dello stesso anno – per addivenire alla risoluzione del contratto e alla pacificazione del debito contratto a partire dal 10 luglio 2015, che ormai supererebbe gli 850.000 euro (ai quali vanno aggiunti anche i 281.215,23 euro della monetizzazione dei parcheggi).

“A che punto è la causa? - ha chiesto quindi Lauria - In questi mesi chi si trova a dover versare i canoni d'affitto, a chi poi non versa la propria parte al Comune, sta continuando a farlo? Se sì, riteniamo abbia davvero senso continuare a foraggiare un soggetto che poi non adempie alla propria parte?”