A Castelmagno la fiaccolata occitana di Natale

Anche in occasione del Natale, il Festival Occit’amo non manca di celebrare la musica occitana cucendo un filo rosso che unisce le Terre del Monviso pronto ad accogliere il nuovo anno in perfetto stile d’oc. Domenica 24 dicembre l’appuntamento sarà alle 21.00 a Campomolino – frazione di Castelmagno – per la fiaccolata natalizia.