A Castldelfino si presenta il libro “Sebastiano A* il primo salitore del Monviso e altri racconti” di Dario Viale

A Casteldelfino, sabato 16 dicembre alle ore 17, presso la Sala Ex Scuola situata nel Municipio di Casteldelfino, verrà presentato il libro “Sebastiano A* il primo salitore del Monviso e altri racconti” di Dario Viale, con la prefazione di Sergio Berardo. Il pomeriggio sarà dedicato a racconti di montagna, tra cui quelli suggestivi che riguardano masche e foulatunes, spiriti e streghe che fanno parte della storia di questi luoghi e interverrano a proposito Tiziana Gallian e Alfredo Philip.

Seguirà un aperitivo presso la Libreria Alpina (Via Pontechianale, 31 a pochi passi dal Municipio) che Fusta Editore ha inaugurato a luglio e che ha riaperto al pubblico la scorsa settimana.

Paolo Fusta non ha scelto Casteldelfino a caso quando ha deciso di aprire una nuova sede per la sua libreria: proprio da qui sono partite le prime spedizioni che salirono verso la vetta del monte. Tra le tante, da ricordare la prima salita femminile al Monviso che avvenne nel 1864 con Alessandra Boarelli e Cecilia Fillia.

«Pensavate veramente che il tempo delle veglie e dei racconti fosse finito? Che le voci risuonate da secoli nelle vóutas dalla luce fioca si fossero spente per sempre e non nascessero più lasciando il posto solo al silenzio delle borgate vuote? Che l’uditorio attento di osterie e caffè si fosse sciolto per tornare a casa, definitivamente orfano dei suoi aedi e delle loro narrazioni?

Le valli occitane parlano, hanno nuove voci per raccontarsi e per raccontare. Dario Viale, scrittore occitano di espressione italiana, è una di queste.» (Sergio Berardo, che ha curato la prefazione del libro)

Dario Viale è nato a Limone Piemonte nel 1961, di madre lingua limonasca, una parlata occitana.

In gioventù si impone per le sue straordinarie doti atletiche che lo hanno portato a vincere una lunga serie di classiche nazionali di corsa in montagna e di sci-alpinisimo. Pioniere dello skyrace, ha detenuto per oltre trent’anni il record di salita del Monviso. L’incredibile impresa ha visto il corridore di Limone Piemonte partire dalle sorgenti del Po a Pian del Re e raggiungere la vetta della montagna in 1h48’54’.

Scrittore occitano di espressione italiana, ha pubblicato con Fusta Editore la prima edizione di “Sebastiano A. Il primo salitore del Monviso” nel 2006 e la sua autobiografia sportiva Trail de Vie nel 2016.

Dario raccoglie in questo volume storie brevi di montagna di radice occitana, in parte pubblicate nella prima edizione del 2006 e, in parte, inedite ispirate alla nostra tradizione orale, dal sapore noir, che proiettano il lettore al tempo delle veglie, le cosiddette viàa. Racconti di masche e presenze misteriose che qui si affrancano da arcaísmi di maniera per rivivere nel nostro tempo, mantenendo del passato la forza magica che inchioda alla pagina e che racchiudono, reiterando, in modo quasi rassicurante le vicende del protagonista assoluto: l’uomo di fronte alla montagna. Pagine dal ritmo incalzante in cui si manifestano i temi e i motivi delle vicende di ogni epoca: il coraggio, l’amore, l’amicizia, la fantasia, la lealtà, l’ambizione e, come una nuvola nera, la morte.