Alba, concerto "Medley di Natale" al Museo civico "Federico Eusebio"

Concerto “Medley di Natale” sabato 23 Dicembre alle ore 17,00 presso il Museo civico “Federico Eusebio” di Alba, nell’ambito della rassegna “Musica in Museo”.

Si potranno ascoltare brani classici natalizi rivisitati in chiave cameristica e trascritti in originale per due trombe, voce e pianoforte. Si esibiranno artisti ospitati in precedenza dal museo: il tenore Michelangelo Pepino e i trombettisti Marco Bellone, docente del Civico Istituto Musicale, e l’ex allievo Giulio Riolfo, insieme alla vocalist Valeria Arpino e al pianista Mauro Maero.

Il concerto di Natale vuole essere un momento di musica e di festa e pertanto si concluderà con un brindisi di auguri.

Prenotazione consigliata: museo@comune.alba.cn.it; 0173.292473