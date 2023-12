Arte, moda e letteratura allo Spazio culturale piemontese di Saluzzo

L’appuntamento di domani sabato 16 dicembre alle 17,30 allo Spazio culturale piemontese in corso Roma 4, Saluzzo, è con arte, moda e letteratura. “ Un'iniziativa in collaborazione con tanti amici e cooperatori - afferma Angela Delgrosso - tutti uniti dal piacere di condividere un pomeriggio in armonia per augurare un Buon Natale 2023”.

Interverranno Sabina Nata cantante e Camilla Nata giornalista, Pier Paolo Segneri scrittore e regista autore del libro "Diario delle otto. Aforismi, frasi pensieri", Samuel Racca cantante, Olesea Suharenco, stilista, Karibu associazione di volontariato di Costigliole e il ristorante Casa Pellico.

Mostra dei quadri di Antonio Longo, marestro del decollage.

Per motivi organizzativi si chiede la prenotazione al numero telefonico 338 912 22 36.