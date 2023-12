I prossimi appuntamenti nei Musei e Luoghi della Cultura di Saluzzo

Ricco il programma culturale nel mese di dicembre.

In Castiglia continua la mostra Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi: un percorso fra le più iconiche immagini sul tema dell’archivio Magnum Photos, realizzate in prima persona da autrici di fama internazionale e da alcuni celebri colleghi che, guardando alla condizione femminile nel mondo, hanno documentato le mutazioni sociali degli ultimi settant’anni. La mostra è accessibile al pubblico dalle ore 15 alle 19 del venerdì e dalle ore 10 alle 19 di sabati, domeniche e festivi. Apertura straordinaria giovedì 4 gennaio dalle ore 15 alle 19.

Giovedì 21 dicembre - Ore 16.30 "Storie di Natale" alla Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi.

In attesa del giorno più magico dell’anno, i ragazzi del Servizio Civile della Biblioteca di Saluzzo giovedì 21 dicembre alle ore 16.30 aspettano bambini e bambine per un pomeriggio di letture animate e attività creative. Le attività, che si terranno nella sezione ragazzi della Biblioteca, sono gratuite e rivolte a bambini dai 4 ai 10 anni. Per informazioni e prenotazioni inviare una email a biblioteca.saluzzo@itur.it oppure chiamare il numero 0175 211452.

Venerdì 22 dicembre – Dalle ore 15.30 alle 17.30 "Un libro è un dono speciale" presso il Consultorio Familiare.

Il Consultorio Familiare, in collaborazione con il Comune di Saluzzo e la Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi, nell’ambito del progetto Nati per Leggere, invita le famiglie alla consegna del libro dono a tutti i nati nel 2022. L’evento si svolgerà venerdì 22 dicembre dalle ore 15.30 alle 17.30 presso il Consultorio Familiare (via Spielberg, 58 - Saluzzo).

Nel corso del pomeriggio saranno proposti due incontri di lettura animata relazionale, rispettivamente alle 15.30 e alle 16.30, insieme a BombettaBook, rivolti a grandi e piccini. Sarà un’occasione per incontrarci, conoscere il progetto Nati per Leggere e i servizi offerti dalla biblioteca.

Il progetto Nati per Leggere, che organizza iniziative volte a sensibilizzare i genitori all'importanza della lettura ad alta voce, è promosso e sviluppato dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino Onlus e realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo. Per maggiori informazioni inviare una email a biblioteca.saluzzo@itur.it oppure chiamare il numero 0175 211452.

Martedì 26 dicembre - Ore 15.30 Le festività natalizie nei Musei di Saluzzo: La magia del Natale a Casa Cavassa Museo Civico Casa Cavassa

In occasione della giornata di Santo Stefano, MuSa – Musei Saluzzo propone una speciale visita guidata tematica: un percorso alla ricerca delle più suggestive rappresentazioni della Natività all’interno del Museo Civico Casa Cavassa, considerata uno degli esempi più belli di dimora nobiliare di epoca rinascimentale del Piemonte. La visita guidata si terrà martedì 26 dicembre e avrà il costo di 8 euro a partecipante (gratuito per under 10 anni). Ritrovo alle ore 15.30 alla biglietteria di Casa Cavassa (Via San Giovanni, 5 – Saluzzo). La visita sarà a numero chiuso, pertanto invitiamo a prenotare inviando una email a musa@itur.it, chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.

Anche quest’anno per Natale, MuSa vi offre la possibilità di far trovare sotto l’albero un momento unico e speciale per i vostri cari, a sostegno del territorio e delle sue ricchezze: a Natale regalate la Tessera MuSa, un biglietto nominativo che consente l’ingresso in tutti i siti museali comunali, valido per un anno, per giornate all’insegna della cultura! Per informazioni e acquisto è possibile inviare una email a musa@itur.it o chiamare il 329 3940334.

Eventi collaterali di Ur-ca Casa Laboratorio presso il Tasté Spazio Civico

Giovedì 21 dicembre - Dalle ore 21 Tutorial sul make-up delle Feste

Con la presenza di una modella verranno spiegate le metodologie di make up e forniti suggerimenti sui trend delle festività 2023. Costo: 15 euro a persona Iscrizione obbligatoria entro il 10 dicembre al numero 351 3060152 o via email a info@urca.it. Inizio del corso vincolato al raggiungimento di almeno 5 iscritti.

I Musei di Saluzzo seguiranno dal primo novembre al 7 gennaio i seguenti orari: Castiglia (Museo della Memoria Carceraria, Museo della Civiltà Cavalleresca, Fondazione Garuzzo – Esposizione e collezione permanente) - Venerdì: ore 15 - 19; - Sabato, domenica e giorni festivi: ore 10 - 19 Museo Civico Casa Cavassa - Sabato, domenica e giorni festivi: ore 10 - 13 e 14 - 18 Antico Palazzo Comunale (Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica) - Sabato, domenica e giorni festivi: ore 10 - 13 e 14 - 18 Casa Museo di Silvio Pellico - Domenica e giorni festivi: ore 14 - 18. Sono confermate le chiusure nei giorni 25 dicembre e primo gennaio. Il Museo Civico Casa Cavassa, l’Antico Palazzo Comunale, con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica, e la Casa Museo di Silvio Pellico saranno chiusi al pubblico dall’8 gennaio al 28 febbraio. La Castiglia rimarrà invece aperta e visitabile tutti i venerdì dalle 15 alle 19, mentre i sabati, le domeniche e festivi dalle 10 alle 19 fino al 28 febbraio.

Per gruppi e scuole è possibile concordare aperture straordinarie.

Per ulteriori informazioni e costi, è necessario inviare una mail a musa@itur.it o chiamare il numero 329 394 0334.