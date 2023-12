La vera atmosfera della festa? Si respira a Piasco con "Stradafacendo...Natale"

E' da più di venti anni che Piasco ha rifiutato i classici addobbi natalizi e ricorda il Natale, inizialmente con alberi veri, ultimamente con alberi realizzati da un gruppo di volontari. Quest’anno gli alberi, interamente costruiti con materiale di recupero e decorati manualmente, sono circa 150.

Nel 2021 si è deciso di decorare le vie del paese anche con dei presepi costruiti dai piaschesi senza alcun limite alla fantasia personale ed all'estro artistico.

Tutta l'iniziativa ha preso il nome di "Stradafacendo ... Natale" che esprime appieno lo spirito e le intenzioni del gruppo organizzatore: passeggiando per le vie di Piasco si assapora pienamente l’atmosfera del Natale, che non è sicuramente regali e consumismo, ma la nascita di Gesù in una capanna.



Vista la partecipazione e il coinvolgimento della popolazione si è deciso di far diventare, questo evento, un appuntamento fisso per tutti gli amanti delle tradizioni natalizie.

La risposta è stata più che positiva e vi è stato un continuo crescendo di adesioni all’iniziativa, passando dai 67 presepi del 2021 ai 106 del 2022, ai 131 punti di quest’anno dove si può trovare almeno un presepe. Ciò significa che in certi punti si possono trovare più di un presepe (es. nella cappella di San Antonio i presepi visibili sono una quarantina). L’evento rientra negli itinerari natalizi della provincia Cuneo proposti da “Presepi in Granda” www.presepiingranda.it.

Per facilitare la visita, i presepi sono stati numerati ed è stata stampata una cartina di Piasco con tutte le vie e le indicazioni utili per trovarli. Su tale cartina sono tracciati 4 percorsi differenti, di colore diverso, più uno consigliato da fare in auto per i presepi più periferici. La cartina si può trovare nei vari esercizi pubblici (negozi aperti anche la domenica mattina, bar, ecc.) e reca un QR Code inquadrando il quale con lo smartphone si può avere a disposizione l’intera mappa. Tale cartina è visibile anche su tutti i siti del Comune e ProLoco.

Lodevole è stata la partecipazione della popolazione senza distinzione di età, lodevole la collaborazione per unire gli sforzi e le idee per realizzare l'opera, lodevole la disponibilità dei commercianti che sono stati i primi a proporsi, lodevole la risposta della Amministrazione che ha supportato, in parte, l'evento.

Speriamo che sia altrettanto lodevole il senso civico ed il comportamento di chi vive o frequenta il paese non recando danno a ciò che i cittadini hanno fatto con cura e dedizione. Tutti i presepi e gli alberi sono posti all’esterno delle abitazioni e saranno visibili h 24 nel periodo 16/12/2023-14/01/2024, quelli realizzati nelle chiese (n.3) saranno visibili dalle ore 09.00 alle 19:00.

Scolaresche o gruppi potranno essere accompagnati previo accordo telefonico con l'organizzazione Mattio Paolo tel.334-6251099.