Il caso del "pandoro griffato" Chiara Ferragni diventa politico, Giorgia Meloni: "No al modello influencer"

Non è passato in sordina il caso del pandoro griffato "Ferragni" che sarebbe stato immesso sul mercato con una pratica commerciale scorretta.

L'influencer milanese è stata condannata dall'Antitrust a pagare oltre un milione di euro per la vicenda del pandoro "griffato", prodotto da Balocco, che a sua volta dovrà sborsare 420.000 euro.

Secondo l’autorità che ha comminato la sanzione ai due soggetti interessati si è trattata di una pratica commerciale scorretta, in quanto, la donazione di 50 mila euro per il Regina Margherita di Torino, era stata già effettuata dalla sola Balocco mesi prima dell’avvio della vendita commerciale, per la quale le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno incassato oltre 1 milione di euro.

E mentre la nota influencer ha fatto sapere negli scorsi giorni che, ritenendo ingiusta la decisione, ricorrerà nelle sedi competenti, oggi, la premier Giorgia Meloni, oggi, sul palco di Atreju, ha detto: "Il vero modello da seguire non sono gli influencer che fanno soldi a palate indossando degli abiti o mostrando delle borse o addirittura promuovendo carissimi panettoni con i quali si fa credere che si farà beneficenza ma il cui prezzo serve solo a pagare cachet milionari. Il vero modello da seguire è il modello di chi quella eccellenza italiana la inventa, la disegna, la produce, e tiene testa a tutti nel mercato globale solo perché noi siamo più bravi, lo sappiamo fare meglio".

Silenzio sui social della Ferragni, mentre il marito Fedez ha postato diverse storie rivolte alla Presidente del Consiglio: "La presidente non ha parlato di disoccupazione giovanile o della manovra finanziaria: ha detto di diffidare delle persone che lavorano sul web. Mi fa sorridere. Visto che bisognerebbe diffidare di me e mia moglie, ricordo solo che noi, nel periodo pandemico, abbiamo raccolto 4 milioni di euro per la costruzione di una terapia intensiva da 150 posti letto che ha salvato delle vite. Sempre durante la pandemia, quando il Governo si è dimenticato dei lavoratori del mondo dello spettacolo, noi ci siamo attivati per le famiglie in difficoltà, voi dove eravate?".

Il cantante conclude poi con una stoccata: "Mia moglie si difenderà nelle sedi competenti, non si sottrarrà, anche perché a differenza vostra non può beneficiare dell'immunità parlamentare".