Buon Natale dai "nasi rossi" di NodoComix Odv che animano la pediatria e la casa di riposo di Savigliano

A settembre, dopo la pausa estiva, i nasi rossi dell'associazione NodoComix ODV sono tornati nel reparto di pediatria del Santissima Annunziata e nella casa di riposo di Savigliano.

"In tutti questi anni di attività - spiegano - la nostra associazione ha visto passare tanti volontari che hanno portato molti sorrisi. Il nostro impegno nel reparto di pediatria viene rafforzato perché abbiamo deciso che da quest’anno non faremo più la pausa estiva e quindi saremo presenti anche nei mesi di luglio e agosto. Stavano per ricominciare anche le attività in casa di riposo ma, a causa il ritorno dei contagi e della fragilità degli ospiti il servizio è purtroppo sospeso ma confidiamo di poterlo presto ripristinare.

Non sono mancate attività fuori dalla struttura ospedaliera che ci hanno permesso di dare gioia fuori dai nostri soliti contesti.

Desideriamo ringraziare e augurare un Buon Natale a tutti coloro che in varie forme hanno sostenuto la nostra associazione e in particolare la Fondazione CRS che ci sostiene da oltre 20 anni, le ditte INALPI e ITT con un generoso contributo economico, le Famiglie Baravalle e Cesano, infine si ringrazia il bar “pausa caffè” di Saluzzo. Abbracciamo virtualmente tutti quelli che pur non citati, ci hanno sostenuto e hanno deciso di restare anonimi.

Buon Nate e Buone feste a tutti dal Gruppo NodoComix Odv."