Addio a “Norbi” Bianco, storico titolare della birreria "La Drancia" di Saluzzo

Si potrà salutare Norberto Bianco presso la “Casa del Commiato Calosso-Demaria” in via San Nicola, 23 a Saluzzo. Il rito civile dell’uomo, 54 anni, deceduto venerdì scorso colpito da malore, mentre in bici percorreva la strada di Valmala, verrà celebrato in forma strettamente privata, lunedì 18 presso il Tempio Crematorio di Bra.

Normberto Bianco era molto conosciuto in città e nel territorio come storico titolare del pub "La Drancia" in via Santa Chiara, in fronte alla Castiglia, locale specializzato in birra, con più di 200 etichette. Era uno dei pochi sommelier italiani di birra, diplomato all'Akademie Doemens di Monaco di Baviera e portava nel suo locale, spesso con eventi degustazione, dove illustrava le diverse caratteristiche della bevanda luppolata, sempre nuovi prodotti per i clienti.

“Norbi”, come veniva chiamato da tutti, aveva ereditato l’attività dal padre che già gestiva "La Drancia" negli anni ’70.

Grande sportivo e appassionato di bici ('La bicicletta è l’immagine visibile del vento', come compare sul necrologio, ndr). Lascia la moglie Luisa, con cui portava avanti l’attività e i due figli gemelli Gioele e Tommaso, con tutta la famiglia.