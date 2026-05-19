Abbandona rifiuti e urina per strada: individuato e sanzionato a Ceva

Continua l’attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte della Polizia locale di Ceva, impegnata quotidianamente nella tutela del decoro urbano e nella prevenzione dei comportamenti scorretti negli spazi pubblici.

Nei giorni scorsi gli agenti hanno svolto ulteriori verifiche in diverse zone cittadine, con particolare attenzione al centro storico. In particolare, l’attività di indagine della Polizia locale, supportata anche dai sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio, ha consentito di individuare nel centro cittadino un soggetto che, in piena notte, dopo aver consumato cibi e bevande e aver abbandonato rifiuti sotto i portici, ha urinato contro una delle pile della struttura. Nei confronti del responsabile sono stati adottati i provvedimenti di competenza.

Restano inoltre frequenti le segnalazioni legate a episodi di incuria e comportamenti non rispettosi del decoro cittadino, motivo per cui i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane.

“L’obiettivo dell’attività della Polizia locale – commentano l'assessore all'Ambiente Fabio Ferrero e il comandante della Polizia locale Giovanni Suria - non è soltanto quello sanzionatorio, ma soprattutto quello di garantire una presenza costante sul territorio, attraverso controlli, prevenzione e ascolto delle segnalazioni dei cittadini. L’Amministrazione comunale rinnova quindi l’invito a mantenere comportamenti corretti e rispettosi degli spazi comuni, contribuendo insieme alla tutela e alla vivibilità del centro cittadino”.