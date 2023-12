Busca: approvato il Bilancio di previsione

Il bilancio di previsione 2024 – 2026 del Comune, approvato ieri sera dal Consiglio comunale, pareggia nel 2024 in 12.898.707 euro, nel 2025 in 12.265.888 euro e nel 2026 12.227.888 euro.

Le spese correnti, che comprendono le spese per il personale, per il funzionamento ordinario degli uffici, per le utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefono, acqua…), per la gestione e la manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili, per contributi e trasferimenti, ammontano complessivamente a 7.403.707 euro nel 2024, a 7.222.888 euro nel 2025 e a 7.222.888 euro nel 2026.