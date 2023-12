Fidas di Grinzane: l'ultima donazione dell'anno sarà la prima nella palestra comunale

La fine dell'anno è di solito tempo di bilanci, ma per la Fidas di Gallo Grinzane è anche un momento portatore di novità. La donazione del 31 dicembre sarà, infatti, per il sodalizio, la prima nella nuova sede, la palestra comunale, dopo due anni passati nei locali di piazza della Chiesa, ospite della famiglia Giachino.

"Vogliamo ringraziare la Famiglia Giachino, che ci ha messo a disposizione in questi due anni un locale meraviglioso dove poter continuare la nostra attività e le nostre donazioni. Senza il loro contributo sicuramente i successi che abbiamo raggiunto in questo periodo sarebbero stati impensabili", ha commentato il capogruppo Franco Sampò.

In termini di risultati il bilancio del gruppo è molto positivo: "Siamo in continua crescita e le donazioni sono sempre molto partecipate, per cui invito i donatori a fare un ultimo sforzo il 31 dicembre. Un modo anche per chiudere l'anno all'insegna dell'altruismo e della solidarietà", conclude Sampò.