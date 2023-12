Mezzo milione di presenze tra Asti e Govone per l'edizione 2023 del Magico Paese di Natale

Si è conclusa la 17° edizione de Il Magico Paese di Natale e con sé ha portato risultati decisamente soddisfacenti. La manifestazione ha riconfermato i già ottimi numeri del 2022 superando le 500.000 presenze e realizzando il sold-out nelle strutture ricettive dei territori che la ospitano.

Ecco le parole del sindaco della città di Asti, Maurizio Rasero: “I fatti aiutano a farsi una idea più che le parole. Credo che ormai tutta la città sia concorde nel dire che l’edizione di quest’anno de “Il Magico Paese di Natale” sia stato un successo senza precedenti per la nostra città, ha saputo accogliere i tanti turisti venuti da ogni dove che, grazie ai mercatini, hanno scoperto e apprezzato Asti in un’ottica che, nella maggior parte dei casi, non conoscevano. Piazza Alfieri si è dimostrata una scelta vincente”.

Già, perché Piazza Alfieri, che ha accolto le 130 casette provenienti da tutta Italia, è diventata l’accogliente sede del mercatino natalizio che ha raggiunto il 7° posto nel contest dell’European Best Christmas Market, posizionando Asti tra le principali capitali europee che hanno un’indiscussa storia alle spalle inerente i mercatini.

Oltre a quest’ottima posizione il 2023 fa portare a casa al Magico Paese di Natale anche il primo posto come mercatino più romantico d’Europa; per questo ha sicuramente fatto la sua parte la splendida cornice del castello Reale di Govone che, con il suo affaccio sulle colline di Langhe, Monferrato e Roero, è stato scelto da molte coppie come scenario ideale per selfie d’amore!

Il successo di questa 17ª edizione si deve anche alla forza di un territorio che ha scoperto una vocazione non solo enogastronomia ma anche culturale e internazionale. Non sono state poche le presenze straniere durante i 18 giorni totali di apertura che hanno confermato l’interesse da parte di turisti provenienti dall’estero sia per ciò che concerne il mercatino che per il musical “la Casa di babbo Natale”.

Il castello reale di Govone ha accolto la mostra Natale a casa Savoia dando al tutto un’aurea nobiliare e, ciliegina sulla torta, i simpatici elfi della corte di Babbo Natale hanno deliziato bambini, gruppi di amici e famiglie intere con i loro irresistibili sketch! Si ripongono ora addobbi, festoni, luminarie. Gli artigiani delle casette mettono via ghirlande, presepi e composizioni in vista del prossimo anno, il 18° per il Magico paese di Natale.

Già si pensa a un intenso calendario per la 18ª edizione che accoglierà l’evento diffuso tra Asti, Govone e San Damiano d’Asti a partire da metà novembre 2024. Per ora e fino all’Epifania, chilometri di lucine colorate, strutture luminose 3d, pini e alberi addobbati rimarranno per illuminare le festività.