Fuoristrada distrutto dalle fiamme in regione Meani di Limone Piemonte

Da indagare le cause per le quali nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 21 dicembre, un fuoristrada Land Rover ha preso improvvisamente fuoco mentre procedeva lungo una strada di regione Meani a Limone Piemonte, nella zona dell’ex palazzetto.

Al proprietario non è rimasto che allertare i soccorsi, arrivati con una squadra di Vigili del Fuoco partita dal Comando Provinciale di Cuneo. Le fiamme hanno però avvolto il veicolo con particolare rapidità, tanto che ai Vigili del Fuoco non è rimasto che mettere in sicurezza quanto rimaneva del veicolo, andato praticamente distrutto.