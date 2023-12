Ha chiuso "Cabigliera", storico negozio di Mondovì: era a Breo da 120 anni

120 anni di storia di Mondovì, dal sughero al cristallo. Ha chiuso "Cabigliera", lo storico negozio di via Sant'Agostino che, dal 2015, si era specializzato nella vendita di Swarovski.

Due guerre mondiali, la crisi economica, la pedonalizzazione del centro di Breo e anche la pandemia, quanta storia ha visto passare la vetrina di Cabigliera.

"Il negozio venne fondato da mio nonno Gian Maria. - ci racconta la signora Angioletta Cabigliera, ultima titolare del negozio di famiglia - Era di origine sarda, lavorò prima a Genova e poi aprì questo negozio a Mondovì, specializzato nella lavorazione del sughero e nella vendita di mastelli refrigeranti, rivestiti di sughero che consentivano di conservare anche i gelati; proprio per questa sua abilità nel lavorare il sughero venne premiato con la medaglia d'oro all'Expo di Torino del 1928. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale dovette andare al fronte e allora negozio venne portato avanti da sua moglie, mia nonna Eleonora. Il nostro negozio ha superato due guerre ed è sempre stato qui, crescendo e cambiando con la città e le persone".

Cabigliera è poi passato alla gestione del figlio di Gian Maria, Silvio che lo portò avanti con la moglie Maria Adelaide, rimasta vedova molto giovane nel 1968.

"Quando mio papà è mancato io avevo otto anni. - racconta la signora Angioletta - e la prima grande impronta di cambiamento al negozio la diede mia madre, specializzandosi nella vendita di articoli per la casa: dai cristalli francesi di Baccarat e Daum fino alle porcellane inglesi. Poi venne il periodo delle liste nozze e il nostro negozio diventò un vero e proprio punto di riferimento".

Dopo la laurea in Lettere Classiche Angioletta ha scelto di portare avanti la tradizione di famiglia, prendendo in gestione la storica vetrina di via Sant'Agostino.

"Sono contenta di aver fatto questa scelta - prosegue - il mondo del commercio mi ha dato grandi soddisfazioni. Abbiamo avuto modo di veder cambiare le esigenze e i gusti della gente e ci siamo sempre rinnovati. Quando l'interesse per gli articoli per la casa e le le liste nozze è cambiato siamo specializzati sulla vendita dei gioielli e dal 2015 il negozio è diventato vetrina esclusiva Swarovski".

Si chiude così una pagina importante della storia del commercio monregalese che rimarrà nel cuore di tanti. Al momento nessuno rileverà l'attività: "Non abbiamo ricevuto proposte - dice Angioletta - Oggi il mondo del commercio può spaventare, non è semplice aprire un'attività".

"In queste ultime settimane di apertura in tantissimi sono passati in negozio. Abbiamo ricevuto tante dimostrazioni di affetto da quelli che per noi non sono stati clienti, ma sono diventati amici. Ora per me è tempo di pensione, ma ci riempie di orgoglio vedere che siamo rimasti nel cuore di tanti: significa che abbiamo saputo accogliere le persone con il sorriso e siamo riusciti a fare bene il nostro lavoro ed è proprio il rapporto di fiducia che si crea con i clienti quello che fa la differenza tra l'acquistare in un piccolo negozio o farlo online."