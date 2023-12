Mondovì, il consiglio riflette sull'andamento commercio nel centro storico contro la 'desertificazione'

Nell'ultima seduta del consiglio comunale di Mondovì del 2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026, illustrato dall'assessore Alberto Rabbia.

Al termine della dettagliata esposizione il consigliere del centrodestra Enrico Rosso ha plaudito l'amministrazione per aver rispettato le tempistiche delle approvazioni di bilancio e del DUP. Per contro ha sottolineato una preoccupante desertificazione centro storico di Breo: "Lodevole l'iniziativa delle vetrofania di Confcommercio, ma servono interventi, situazione desolante".

La replica dell'assessore Rabbia: "Situazione innegabile, ma si tratta anche di un problema culturale: è cambiato il commercio e così le abitudini dei consumatori. Difficile competere con le vendite online e la grande distribuzione".

Dalla maggioranza il consigliere Roberto Ganzinelli: "Molto contento delle opere realizzate e dei progetti che verranno avviati nel 2024: dai grandi interventi come lo scaricatore e il nuovo teatro, a quelli minori come la cura e la realizzazione dei marciapiedi".

Il consigliere del centrodestra Rocco Pulitanò è tornato a porre l'attenzione sui bagni pubblici cittadini: "Ho saputo dai giornali dell'apertura di un servizio in via Durando, bene, ma a quando la riqualificazione di quelli in piazza Ellero che sollecitiamo da oltre un anno? Inoltre bisognerebbe pensare alle piccole cose, come l'illuminazione in certe zone, esempio viale Vittorio Veneto e il piano regolatore cimiteriale? E il laghetto con i pesci nel giardino di via Cornice?".

In replica ha risposto il sindaco, Luca Robaldo: "Il centro storico di Mondovì è quasi tutto riqualificato, ma mio avviso dobbiamo intervenire con ulteriore risorse economiche, ma anche dal punto di vista formativo. Molto lodevole l'iniziativa di Confcommercio Mondovì. Bisogna però che ci sia una maggiore consapevolezza, perché rischiamo che gli sforzi vadano vanificati. Qualcosa deve cambiare, si deve innovare per rendere il centro storico più attrattivo. La crisi del settore commerciale, anche se in modi differenti, non riguarda solo Mondovì".