Una serata di auguri tra amici per Marco Gallo dopo vent’anni nell’amministrazione di Busca [FOTO E VIDEO]

Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 21 dicembre, presso il nuovo spazio incontri di Porta Santa Maria a Busca un momento di bilancio di fine mandato per il primo cittadino buschese Marco Gallo , dopo vent’anni consecutivi (dieci da assessore e dieci da primo cittadino) spesi per il comune baricentrico tra i territori saluzzesi e cuneesi.

“Il sindaco Gallo è un uomo che ha ben operato con la sua squadra - ha poi affermato il presidente della Provincia Luca Robaldo - lo si vede dal polo scolastico che verrà inaugurato nei primi mesi del 2024. Sono al suo fianco, al fianco di un amico, insieme a tante altre persone moderate e liberali che ancora possono dire la loro in questa provincia."

“Chiudiamo un anno importante per Busca e per tutto il territorio - commenta il primo cittadino buschese a fine mandato - ci aspettano degli impegni importanti. Stiamo per concludere il polo scolastico, un’opera da dieci milioni di euro, una nuova struttura dove verranno ospitati tra bambini e insegnati delle elementari e delle medie. Quello che mi rende più orgoglioso è l’aver lavorato con una squadra molto unita che mi ha dato una grande mano nel lavoro che abbiamo portato avanti. Sono grato a loro,a tutte le persone operanti negli uffici comunali e a tutti coloro che hanno aiutato a rendere Busca più bella e ospitale."