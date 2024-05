Mondovì e Motori tra i vincitori della Manovella D’oro

Dopo aver raccolto dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano) il “Premio Veterane” per l’edizione venti-ventidue, Mondovì e Motori – Week End con le Vecchie Signore, torna a vincere nell’edizione 2023 l’ambito premio denominato “Manovella D’Oro”. Un traguardo importante, che onora al meglio il grande lavoro compiuto dallo staff organizzativo, con il prezioso apporto della figlia dell’ideatore dell’evento, Nadia Garbolino.



Un successo per l’evento che ogni anno richiama equipaggi da ogni angolo d’Italia e dall’Europa, tutti con bellissime vetture, unicamente ante 1940. Un percorso iniziato oltre dieci anni fa, sotto la volontà di Mario Garbolino, il quale sarà sicuramente orgoglioso di tutto ciò. Un obiettivo importante, dunque, condiviso con il Club Ruote D’Epoca Riviera Dei Fiori, sempre al fianco della kermesse monregalese, con la Città di Mondovì e naturalmente dall’Associazione La Funicolare, anch’essi prodigatasi per la riuscita della tre giorni di fine luglio.



Un passaggio importante per il comitato, che sta lavorando senza sosta per l’edizione 2024, in programma i 19, 20 e 21 luglio prossimi. La soddisfazione e la fiducia versata sul futuro prossimo è quanto traspare dalle parole di Nadia Garbolino: «Credo sia la migliore notizia che potesse arrivarci in questi primi mesi del nuovo anno. La Manovella D’Oro è un risultato importante, che dimostra quanto abbia lavorato lo staff organizzativo per mantenere elevato il livello della manifestazione. Un riconoscimento che dedico a mio padre Mario, che ha creduto diversi anni in questo progetto. Nel venti-ventiquattro raggiungeremo la diciottesima edizione, speriamo sia altrettanto all’altezza della situazione. Ci stiamo lavorando, a breve daremo qualche informazione più dettagliata, ma ci sono alcune importanti novità. In chiusura ringrazio tutti coloro i quali si adoperano per la riuscita dell’evento, in particolar modo al Club Ruote D’Epoca Riviera Dei Fiori, alla Città di Mondovì, all’Associazione La Funicolare e naturalmente a tutti i volontari presenti».



In egual misura il pensiero di Mattia Germone, figura portante per l’Associazione La Funicolare. «Mario Garbolino, da lassù, sarà sicuramente soddisfatto di un traguardo così importante come la Manovella D’Oro. La presenza importante della figlia Nadia e di uno staff organizzativo formato da volontari con tanta esperienza e passione, ci permette di raggiungere risultati di assoluto livello, che rendono orgogliosi noi e tutta la comunità. Una nota di merito anche per il progetto restauro, che grazie alla passione di Enzo Garelli vede coinvolti i ragazzi degli istituti “CFP e Cigna-Baruffi-Garelli” ed alla collana di libri “La Storia Siamo Noi”, che alimenta ogni anno questa importante kermesse monregalese. Sono fiducioso che anche l’edizione venti-ventiquattro, sarà all’altezza delle aspettative».



Una delegazione del comitato è stata altresì ospite in Comune a Mondovì per la classica foto di rito con la “Manovella D’Oro” vinta dalla manifestazione.