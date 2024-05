Assemblea Borse di Studio “Fondazione Avv. Marcello Soleri” e Premi di Studio Società Artisti e Operai di Cuneo

Domenica 5 maggio si è tenuta l’Assemblea Ordinaria della Società di Mutuo Soccorso Artisti ed Operai di Cuneo, alla presenza di Paola Olivero, assessora ai Servizi educativi, Scolastici e per la Terza età, Politiche sociali, Famiglie, Volontariato e Tutela animali, che ha porto il saluto della sindaca di Cuneo Patrizia Manassero. Come tradizione durante l’assemblea sono state consegnate le Borse e i premi di studio, anno scolastico 2022/2023. agli studenti assegnatari, e precisamente:

Le Borse di studio “Avv. Marcello Soleri" sono state consegnate a Migliore Nicolò (Ist. Tecnico Ind.Stat.del “Del Pozzo”), Testa Anna (ITC F.A.Bonelli).

I premi di studio Società Artisti e Operai di Cuneo – SMSI-ETS sono stati assegnati a:

Peano Silvia (ITC F.A.Bonelli), premio in memoria del Cav. Uff. Luigi Parola.

Boldea Arianna Gabriella (Liceo Scientifico G. Peano), Crespi Giulia (Ist. Istr. Sup. Geometri Bianchi-Virginio), Pasero Giorgia (Liceo Scientifico G. Peano)

Al termine della cerimonia l’assessora Paola Olivero si è complimentata con i premiati per il loro impegno negli studi e per gli ottimi risultati conseguiti ed ha espresso poi, parole di apprezzamento per l’attività svolta dalla Società Artisti e Operai, realtà attiva e presente nel contesto cittadino.

L’assemblea della Società Artisti ed Operai è proseguita. Dopo l’approvazione del rendiconto finanziario al 31.12.2023, si provveduto al rinnovo delle cariche sociali ed il nuovo Consiglio di Amministrazione – per triennio 2024/2026 – risulta così composto: Presidente: Sergio Levico; Vice Presidenti: Marinella Basso e Fabrizio Morganti; consiglieri: Bertano Susanna, Busso Caterina, Denasio Gabriella, Gherardi Fernanda, Leone Giovanni, Marchisio Graziella, Mondino Agnese, Pellegrino Alfio, Pignotti Dora, Ponzi Luisa, Sinesi Sabino.