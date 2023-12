Una fiaccolata a San Damiano Macra per la vigilia di Natale

Una bellissima vigilia di Natale è stata organizzata dalla Pro Loco di San Damiano Macra.

Alle ore 22:15 di domenica 24 dicembre il ritrovo a borgata Podio per un vin brûlé in compagnia, seguito dalla partenza, alle ore 22:30, per una fiaccolata verso la chiesa parrocchiale di San Damiano Macra.

Con accompagnamento musicale, insieme le persone raggiungeranno il luogo di culto. Qui, alle ore 23:30, verrà celebrata la Santa Messa, animata dal Coro Girotondo di Voci. Riflessioni, preghiere e canti natalizi, per un’importante momento di religiosità.

A seguire, nel Salone Parrocchiale ci sarà lo scambio degli auguri di Natale con musica dal vivo, tè caldo, vin brûlé, dolci natalizi e la presenza di Babbo Natale.

Una serata fortemente voluta per celebrare, con la nascita di Gesù, l’importanza anche dello stare insieme e della fraternità.