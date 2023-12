Mondovì, navette gratuite per il Raduno di Mongolfiere dell'Epifania

I giorni delle mongolfiere si avvicinano. La Città di Mondovì si sta preparando per la 34ª edizione del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania che si svolgerà il 5-6-7 gennaio 2024. L’Aeroclub “Mongolfiere di Mondovì” e il Comune di Mondovì stanno lavorando senza sosta per rendere l’evento, che ricordiamo è gratuito per il pubblico, ancora più spettacolare e fruibile. Il Raduno dell’Epifania è organizzato dall’Aeroclub “Mongolfiere di Mondovì” col supporto della Città di Mondovì, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con la partnership di Intesa Sanpaolo e con la collaborazione dell’Associazione “La Funicolare”.





Navette gratuite di collegamento con l’area decollo (5-6-7 gennaio)

Grazie all’impegno economico del Comune di Mondovì, arriva una novità: i bus-navette di collegamento tra il centro città e l’area di decollo saranno completamente gratuite per gli utenti. I bus-navetta effettueranno il seguente percorso ad anello, con passaggi ogni 30 minuti venerdì 5 gennaio (dalle ore 7:30 alle ore 18:30) e ogni 20 minuti sabato 6 gennaio (dalle ore 7:30 alle ore 22:00) e domenica 7 gennaio (dalle ore 7:30 alle ore 18:30):

partenza/arrivo centro Mondovì: Piazza della Repubblica (fronte chioschetto comunale);

fermata intermedia: piazzale Via degli Artigiani (area sosta camper), ad eccezione di sabato mattina;

partenza/arrivo zona della manifestazione: intersezione Corso Milano/Corso Firenze.









“ Nightglow” Live set con i dj di Radio Deejay (6 gennaio)

Sabato 6 gennaio il Raduno di mongolfiere alza il volume:

dalle 14:30 dj set - area decolli (Corso Inghilterra): subito dopo i decolli, via alla musica presso il campo di decollo con dj Otto, Molinoir & Judici, Johan Davis e Francesco Quarna da Radio Deejay.

alle 18:30 “Nightglow”, spettacolare gonfiaggio delle mongolfiere al buio a tempo di musica, con live set a cura di Ballooning Rhapsody e dj Aladyn di Radio Deejay. Durata: 30 minuti





Informazioni importanti

Aeroclub ribadisce alcune informazioni utili per il pubblico che verrà a vedere i decolli delle mongolfiere:

nell’area accanto alla zona di decollo si potrà trovare un punto-ristoro food & drink.

dal 5 al 7 gennaio in centro città, in Piazza Roma (rione Mondovì Breo) sarà possibile trovare stand gastronomici con street food di qualità

sosta gratuita in città dal 5 al 7 gennaio a Mondovì: in tutto il rione di Mondovì Breo “strisce blu” senza pagamento; zona disco: in piazza Ellero estesa a 2 ore nei feriali (illimitata nei festivi); in corso Italia estesa a 1 ora nei feriali (illimitata nei festivi).

info camper: dal 5 al 7 gennaio consentita la sosta breve (no scarico, elettricità e servizi) nel piazzale di Via degli Artigiani.

L’area camper attrezzata più vicina è “L’Airone” nel Comune di Rocca De’ Baldi, tel. 0174 587103. Per favorire la fruizione di quest'ultima, saranno attivate apposite navette gratuite per il campo di volo con i seguenti orari: venerdì 5 gennaio partenze dall'area di sosta alle ore 8:30 e alle 14:00 e dal campo di volo alle ore 13:00 e 17:30; sabato 6 gennaio partenze dall'area di sosta alle ore 8:30, 14:00 e 18:00 e dal campo di volo alle ore 13:00, 17:30 e 20:00; domenica 7 gennaio, infine, partenze dall'area di sosta alle ore 8:30 e alle 14:00 e dal campo volo alle ore 13:00 e alle 17:30.

sabato 6 e domenica 7 gennaio nel rione storico della città (Piazza Maggiore) si svolgerà “Re Mercante”, suggestivo hand-made market dell’Epifania (a cura dell’Associazione “La Funicolare”).





Riassunto del programma

Le mongolfiere si alzeranno in volo dal campo di decollo situato in Corso Inghilterra (angolo Corso Milano). Il programma prevede tre giorni di voli: venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024. Due decolli al giorno: al mattino alle ore 8:30 e al pomeriggio alle ore 14:00.





Mongolfiere speciali presenti all’evento: il gigantesco veliero “L’Olandese Volante”, l’unicorno “Lulu”, i tre pinguini #FlyPenguin, i due coloratissimi “fractal balloons”.





Voli per bambini su mongolfiera vincolata: sabato 6 gennaio dalle 15 alle 17, domenica 7 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 (dopo il decollo delle mongolfiere; l’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione Onlus ASSO ed è finalizzata a raccogliere fondi per il progetto “Emozion-ARTI”, volto a promuovere laboratori psico-riabilitativi e di risocializzazione per adolescenti. L’esperienza, soggetta ad un versamento benefico - offerta libera, minimo € 5,00 a bambino), potrà essere prenotata direttamente in loco).





Zona di decollo: Mondovì (CN), corso Inghilterra

giovedì 4 gennaio: presentazione degli equipaggi, ore 17:00, Piazza Maggiore

venerdì 5 gennaio: decolli delle mongolfiere, ore 8:30

decolli delle mongolfiere, ore 14:00

sabato 6 gennaio: decolli delle mongolfiere, ore 8:30

decolli delle mongolfiere, ore 14:00

voli per bambini su mongolfiera vincolata, ore 15:00-17:00

dj set live, ore 14:30 - 18:00

gonfiaggio serale con musica “Night glow”, ore 18:30

domenica 7 gennaio: decolli delle mongolfiere, ore 8:30

voli per bambini su mongolfiera vincolata, ore 10:00 - 12:00

decolli delle mongolfiere, ore 14:00

voli per bambini su mongolfiera vincolata ore 15:00-17:00