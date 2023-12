Addio all'avvocato Sergio Banchio, per dieci anni sindaco di Moretta

È stato sindaco di Moretta per 10 anni, nei due mandati dal 2009 al 2014 e poi dal 2014 al 2019, eletto alla guida di una lista civica Sergio Banchio è mancato ieri sera 23 dicembre, dopo una lunga malattia per problemi cardiaci.

Originario di Moretta Banchio aveva 55 anni, era avvocato con studio a Moretta, Cuneo con la collega Antonella Giordano e a Torino.

Amministratore molto apprezzato a Moretta si era prodigato fin dall’inizio del suo mandato, nel giugno 2009, per porre rimedio alla grande crisi occupazionale che c’era stata in paese per la chiusura, dopo il fallimento, della Neograf (azienda che produceva involucri per gli alimenti che occupava 130 operai n.d.r.) e nel 2012 della Lactalis (ex Locatelli) che aveva venduto lo stabilimento all’azienda svizzera Nestlè.

L’ingegner Mario Piovano, sindaco di Moretta per 6 mandati, fino al 2004, (a cui era seguito Enrico Prat fino al 2009), lo ricorda come: “Amministratore che ha dovuto affrontare un momento lavorativo molto difficile per Moretta.

Due anni dopo il fallimento della Neograf, nel 2011 con Banchio avevamo avuto la possibilità di contattare a Milano l’attuale ditta Hafliger creando le premesse per far ripartire a Moretta l'azienda.

Ho avuto modo di vedere in prima persona come si era prodigato per creare le premesse per portare a Moretta l’Hafliger ripartita nel 2012. Il suo ruolo era stato molto importante.

Così come anche per l’avvento dell’azienda di Giovanni Rana che nel 2017 rilevando l’impianto industriale di prodotti alimentari dalla Nestlè-Buitoni

Persona molto capace sia come amministratore che come avvocato che ha saputo muoversi molto bene in momenti in cui la realtà industriale che era florida a Moretta aveva avuto un cale per poi avere una ripresa con la Giovanni Rana e l’Inalpi”

Era stato durante il suo mandato di sindaco, 10 anni nel consiglio di amministrazione del Santuario di Moretta così come il papà Giulio mancato all'inizio dello scorso maggio.

L’attuale amministrazione comunale con sindaco Gianni Gatti si unisce al cordoglio della famiglia.

“Una notizia che ci rattrista – comunica il sindaco Gianni Gatti -. Il lutto arriva in un momento particolarmente importante dell’anno, e getta un velo di tristezza su questo Natale. A nome mio e di tutto il Comune non posso che unirmi al cordoglio e augurare serenità alla famiglia”.

Sergio Banchio lascia: la moglie Simona Nisticò, con la figlia Chiara di 7 anni, la mamma Germana, la sorella Cristina con il marito Pier Alfio, i nipoti Carlotta e Filippo, il cognato Paola, i suoceri Rita e Enzo.

Il rosario sarà recitato domani, lunedì 25 dicembre alle 20.30, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni a Moretta dove, martedì 26 dicembre alle 15, sarà celebrato il funerale partendo alle 14,30 dalla “Casa del Commiato Calosso-Demaria”, in via San Nicola, 23 a Saluzzo.

Dopo la funzione religiosa la salma proseguirà per il Cimitero di Moretta per la tumulazione.