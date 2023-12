Buon Natale dall'ASD JUDO Kodokan di Cuneo

Giovedì 21 dicembre, l'asd JUDO Kodokan di Cuneo ha illuminato la palestra di gioia e festa con la tradizionale celebrazione natalizia dedicata ai giovani atleti. Una serata speciale che ha coniugato impegno sportivo e spensieratezza natalizia.

La serata è iniziata con la creazione di 4 gruppi che hanno messo in pratica quanto appreso durante le lezioni: ognuno dei ragazzi ha dato il massimo sul tatami. La disciplina, il rispetto e la passione per il judo sono stati protagonisti, preparando il terreno per una festa che avrebbe raccolto frutti di impegno e dedizione.

Dopo l'allenamento, è arrivato il momento di festeggiare insieme l'arrivo delle vacanze di Natale. La palestra si è trasformata in un luogo di allegria e condivisione, dove i giovani judoka hanno brindato con varie bibite e gustato prelibati panettoni e pandori. Una dolce conclusione per un inizio di stagione che si è rivelato estremamente positivo.

I primi mesi di competizioni hanno visto i nostri ragazzi distinguersi con risultati lodevoli. La loro dedizione e impegno si sono tradotti in partecipazioni ad importanti gare, evidenziando le qualità di una squadra sempre pronta a dare il massimo.

Il messaggio di buone feste è stato il giusto augurio per chiudere l'anno con gratitudine e gioia. La famiglia dell'asd JUDO Kodokan ringrazia le famiglie, gli istruttori e l'intero staff per il supporto e l'entusiasmo che rendono questa comunità sportiva così speciale.

Ci rivediamo a gennaio, pronti per nuove sfide, nuovi traguardi e, soprattutto, per continuare a coltivare la passione per il judo in un clima di amicizia e crescita condivisa.

Buone Feste e un Felice Anno Nuovo dall'ASD JUDO Kodokan di Cuneo!