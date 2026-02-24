Borgo San Dalmazzo, ACDA sostituisce l'acquedotto in via Vittorio Veneto: modifiche alla viabilità dal 23 febbraio al 9 marzo

Si comunica che da lunedì 23 febbraio a lunedì 9 marzo, l’ACDA eseguirà i lavori di sostituzione di un tratto di acquedotto in via Vittorio Veneto, precisamente nel tratto compreso tra la rotonda di largo Argentera e la rotonda dell’edificio Bertello. Il cantiere interesserà esclusivamente la corsia di accesso a largo Argentera, nel tratto compreso tra via Boves e largo Argentera.



Tali lavori si rendono necessari e urgenti a causa delle notevoli perdite lungo la rete che determinano una dispersione continua di acqua, un aumento dei consumi idrici e il rischio di aggravamento della perdita con conseguenti danni a terzi. Considerato che interventi di riparazione localizzata risulterebbero temporanei e non risolutivi, si ritiene tecnicamente indispensabile procedere alla sostituzione integrale del tratto di tubazione ammalorato, mediante installazione di nuova tubazione conforme alle normative vigenti.



La viabilità subirà una variazione temporanea. Per chi proviene da via Boves e via Vittorio Veneto, l’accesso a largo Argentera sarà consentito percorrendo il concentrico (via Don M. Ghibaudo, via Bergia, via Mafalda di Savoia, via Lovera). Rimane invariata la percorrenza da largo Argentera, in direzione via Boves e via Vittorio Veneto.



Si ringrazia la cittadinanza per la consueta collaborazione nel periodo interessato dai lavori.



