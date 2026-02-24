Ponte dell'Olla a Gaiola: senso unico alternato domenica 1° e 8 marzo sulla statale 21 "della Maddalena"

Per consentire alla società Arduino Trasporti S.p.A. l’esecuzione di prove tecniche conoscitive sul ponte dell’Olla, sulla statale 21 “della Maddalena” a Gaiola (CN), Anas comunica che nei giorni di domenica 1° marzo e domenica 8 marzo lungo l’infrastruttura sarà provvisoriamente in vigore il senso unico alternato.

Tra Beguda (Borgo San Dalmazzo) e Gaiola sarà inoltre in vigore il divieto di transito ai mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate e larghezza superiore a 2,20 metri.

Le limitazioni saranno in vigore nella fascia oraria 7 – 18:30.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.