Dopo la terza media segui le tue passioni e fai crescere il tuo talento alla scoperta del benessere e della bellezza insieme con AFP

Hai mai sognato di trasformare la tua passione per il benessere e la bellezza in una professione gratificante? Noi di Afp siamo qui per guidarti verso un futuro radiante e appagante. Dopo la terza media, la nostra Scuola di Formazione Professionale è pronta ad aprirti le porte a un mondo di opportunità attraverso due corsi avvincenti: Operatore del benessere - Erogazione dei servizi di trattamento estetici e Operatore del benessere - Erogazione di trattamenti di acconciatura.

Benessere e bellezza: un percorso di successo

Entrare nel mondo degli operatori del benessere è più che una scelta di carriera, è una scelta di vita. I corsi offerti dalla nostra scuola sono progettati per offrirti una formazione completa, combinando la teoria con l'esperienza pratica. L'obiettivo è prepararti a entrare nel mondo del lavoro con competenze solide e una comprensione approfondita dei trattamenti estetici e delle tecniche di acconciatura.

Estetica e Acconciatura: rendi unico il tuo stile, trasforma la tua passione in opportunità

Dal 1998, il centro AFP di Cuneo eroga percorsi di qualifica professionale nei settori della bellezza con due tipologie di qualifica triennale:

Il mondo dell'estetica è in continua espansione e AFP è pronta per formare una nuova generazione di professionisti creativi. Il nostro corso di estetica offre una formazione completa, che va dalla cura della pelle e delle unghie alla truccatura professionale. Avrai l'opportunità di imparare le ultime tendenze e tecniche, rendendo ogni cliente un'opera d'arte unica.

Al termine del percorso triennale con esito positivo, si ottiene la Qualifica regionale di operatore del benessere/profilo estetista e si può decidere di frequentare l’ulteriore quarto anno con valenza abilitante all’esercizio dell’attività professionale.

Se hai una passione per la moda dei capelli e desideri trasformarla in una carriera appagante, il corso di acconciatura AFP è la scelta ideale. Dai tagli classici alle ultime tendenze in fatto di colore e styling, imparerai dalle mani di esperti del settore che hanno plasmato il successo di molti professionisti dell'acconciatura. Una qualifica triennale in un settore che non conosce crisi, un vero trendy job, che offre concrete opportunità di lavoro. Impara tutte le tecniche necessarie per diventare un professionista: tecniche di corretta diagnosi per cute e capelli, tecniche di detersione e massaggio, accoglienza del cliente e molto altro.

CODICE MECCANOGRAFICO CNCF004001

Inoltre, dopo il terzo anno di Acconciatura è possibile frequentare il diploma abilitante in Tecnico dell’acconciatura.

Nell’ottica di una costante crescita della qualità dell’offerta formativa, AFP ha avviato la collaborazione con il network Poliestetico® di Milano, attuando un protocollo di azioni che portano l’Istituto a qualificarsi come “Ateneo della Bellezza e della Cosmesi”, esprimendo una nuova categoria accademica nel settore beauty.

Il binomio teoria e pratica per il successo lavorativo

Riteniamo che la chiave del successo sia unire la teoria alla pratica. Oltre a fornirti una solida base teorica, i nostri corsi mettono un'enfasi particolare sull'applicazione pratica delle conoscenze acquisite. Questo approccio ti preparerà al meglio per affrontare le sfide del mondo del lavoro, dove la competenza pratica è spesso altrettanto importante quanto la conoscenza teorica.

Incontro con i leader del settore

Immagina di poter imparare da coloro che hanno già raggiunto il vertice nella tua futura professione. La nostra scuola offre l'opportunità unica di incontrare e interagire con leader del settore, professionisti affermati che condivideranno le loro esperienze e insight. Questo ti permetterà di applicare le tue conoscenze in un contesto del mondo reale, preparandoti per le sfide e le aspettative della tua futura carriera.

Aule e laboratori all'avanguardia

La nostra scuola è dotata di aule e laboratori moderni e attrezzati, progettati per fornirti l'ambiente ideale per apprendere e praticare. Avrai accesso a strumenti di ultima generazione nel settore del benessere e dell'acconciatura, permettendoti di acquisire esperienza pratica utilizzando attrezzature professionali.

Tecnologia al servizio del tuo studio

Siamo consapevoli dell'importanza della tecnologia nella tua formazione. La nostra scuola integra strumenti digitali e risorse tecnologiche per supportare il tuo apprendimento, offrendoti un'esperienza di studio avanzata e interattiva.

Accompagnamento passo dopo passo

Il tuo successo è la nostra priorità. Con il supporto costante di tutor e professori esperti, sarai seguito passo dopo passo lungo il tuo percorso di studi. Il nostro impegno è garantire che tu raggiunga i tuoi obiettivi accademici e professionali, fornendoti il supporto necessario per affrontare ogni sfida.

Scegli un futuro fatto su misura per te. Scegli una formazione che va oltre la teoria, offrendoti l'esperienza pratica necessaria per brillare nel mondo del benessere e della bellezza. La tua avventura inizia qui.

Per ulteriori informazioni:

www.afpdronero.it

Centro di Cuneo, Via Tiziano Vecellio, 8/C Cuneo

0171/693760

andrea.devoto@afpdronero.it

segreteria.cuneo@afpdronero.it

