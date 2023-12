Natale e Santo Stefano nella Granda: tanti eventi in programma

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net



Presepi viventi

Martedì 26 dicembre, dalle 20 alle 24, la Comunità di Andonno ripropone il Presepe Vivente per festeggiare in grande stile la Natività di Gesù e presentare gli antichi mestieri. Saranno predisposte una sessantina di scene fisse ed altre itineranti lungo il percorso segnalato per seguire la rappresentazione che coinvolge più di centocinquanta figuranti. Durante l'itinerario si potranno degustare prodotti tipici e bevande. Adiacenti all’accesso saranno disponibili parcheggi con servizio navetta dalle 20 alle 24. Info: www.areeprotettealpimarittime.it/news/3043/natale-2023-con-il-presepe-di-andonno



Torna anche per quest’anno il Presepe Vivente a Bandito, Bra. Martedì 26 dicembre dalle 15.30 alle 19 nel cortile e nel chiostro della Parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine si potrà visitare la rappresentazione della Natività a cura del Comitato Frazione di Bandito, tradizione che riprende scene di vita quotidiana e vecchi mestieri - dal falegname all’arrotino, dal cestinaio alla lavandaia e tanto altro. Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto per il restauro interno della chiesa parrocchiale. Info: www.facebook.com/presepeviventebandito



Fino al 6 gennaio a Bagnasco, in via Fossato e in Sant'Antonio sono esposti presepi artigianali sulla collina della Torre, con presepe luminoso tutte le sere. Il Presepe Vivente edizione 2023 avrà luogo martedì 26 dicembre con apertura delle porte alle 19.30 e inizio della sacra rappresentazione alle 21. Il percorso da piazza Sant’Antonio a Piazza Santa Margherita, rischiarato dalla sola luce delle torce e delle candele, si snoderà tra antichi mestieri, mercati e scene di vita quotidiana dell’epoca. Notevoli le scenografie tra cui la casa di Maria, la casa di Giuseppe e quella di Elisabetta, il palazzo di Erode, la capanna su cui si poserà la stella cometa che guiderà i Re Magi.

Ingresso euro 5,00 con 5 monete in omaggio subito spendibili durante il percorso gastronomico a tema. Ingresso gratuito per i bambini di altezza inferiore ai 120cm.

Info: www.facebook.com/presepebagnasco



Torna a Peveragno il magico periodo del Natale con "Natale in Contrada", la tradizionale rievocazione storica dei vecchi mestieri con degustazione di prodotti tipici e presepe vivente per le vie del paese. Appuntamento il 26 dicembre dalle 19. Il centro storico si trasformerà per l’occasione in un antico borgo, verranno spente tutte le luci elettriche e verranno accese le torce e i bracieri. Ad intrattenere i visitatori sono in programma anche gli spettacoli natalizi interpretati dai Gai Saber e dalla Compagnia del Birùn. Il 26 dicembre il cielo si illuminerà con fuochi d'artificio. Info: www.facebook.com/prolocopeveragno



A Prea, Roccaforte Mondovì, il presepe vivente andrà in scena il 26 dicembre e il 5 gennaio. A partire dalle 20.30. Saranno rappresentati antichi mestieri e saranno presenti figuranti quali pastori, boscaioli, filatrici, tessitrici, cuciniere, suonatori, ballerini. Sulla piazzola attigua alla chiesa ci sarà l’umile capanna di Gesù Bambino con Maria e Giuseppe riscaldati dall’asinello e dal bue. La sera del 5 gennaio nella chiesa parrocchiale si esibirà la corale “Corde Sonore”. Lungo la strada Norea‐Prea sarà attivo un servizio di navetta gratuito.

Info: www.facebook.com/circoloacliamicidiprea



Il Presepe Vivente di Torre Mondovì avrà luogo anche il 27 dicembre dalle 20.30 alle 23.30. Due serate ricche di eventi, che accoglieranno i visitatori nel piccolo borgo di Torre Piazza, facendoli immergere nell’atmosfera natalizia. Ci sarà anche la possibilità di gustare ed acquistare le squisite “cupete”. Nel piccolo ed affascinante borgo si potranno ammirare antichi mestieri, centurioni romani, piccoli animali, in un percorso volto a raggiungere la capanna della natività. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con l’associazione “Come Voi, Insieme a Voi ODV”, sarà un presepe inclusivo. La serata sarà impreziosita dall’esibizione del Corale Energheia che eseguirà brani tradizionali natalizi e gospel. Il concerto avrà luogo alle 20.45, sempre presso la Confraternita. Info: pagina Facebook proloco Torre Mondovì.



Presepi e mostre da visitare

La rappresentazione della Natività è una tradizione fortemente radicata nella nostra Provincia, dove ogni anno, nelle chiese, nei paesi e nelle borgate, vengono allestiti presepi artistici, storici e meccanici. Info: www.presepiingranda.it e www.facebook.com/presepiingranda



A Boves nella ex Confraternita Santa Croce c’è l’esposizione di Presepi. Giunta quest’anno alla sua diciottesima edizione, la mostra attira ogni anno tantissimi creativi e amanti delle festività natalizie. Un evento facente parte degli itinerari di “Presepi in Granda”. L’esposizione di Presepi sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 sabato 30 dicembre e domenica 31 dicembre. Resterà inoltre visitabile dalle 15 alle 18 di lunedì 25 dicembre, lunedì 1° gennaio e venerdì 6 gennaio. Martedì 26 dicembre apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. Info: www.comune.boves.cn.it

Torna, con la 16ma edizione, la Mostra mercato presepi dal mondo allestita a Mondovì presso il Monastero San Biagio, strada per Morozzo 12. Quest’anno si potranno trovare natività provenienti da: Ecuador, Guatemala, Thailandia, Haiti, Indonesia, Messico, Turchia, Kenya, Perù, Cambogia, Ucraina, Polonia. Sarà possibile ammirare o acquistare, dietro contributo minimo, le varie natività provenienti da ogni parte del mondo, presepi della tradizione locale, opere d’autore e sacre rappresentazioni artigianali di ogni dimensione e realizzati con i materiali più disparati, con una sezione dedicata ai carillon e alle palle di neve ed addobbi natalizi di ogni foggia e dimensione. La Mostra-Mercato si potrà visitare tutti i sabati, domeniche e festivi fino 7 gennaio 2024 dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. A partire da inizio dicembre aperto anche tutti i giorni feriali con orario 15-19 escluso il giorno di Natale. Info: https://aquilonefarigliano.org

A Villanova Mondovì si può visitare la storica esposizione aperta ad artisti, amatori, associazioni e scuole che si svolge nella Grotta dei Dossi. Quest’anno i presepi si potranno ammirare tutti i giorni, fino al 7 gennaio. Durante le vacanze di Natale la grotta è aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio, dalle 15 alle 18. Prenotazioni necessarie. Info: www.facebook.com/grottadeidossi1797

Fino al 6 gennaio a Pocapaglia si può fare l’escursione sul Sentiero dei presepi nel bosco, una suggestiva opportunità per una passeggiata nei boschi, alla scoperta dei piccoli ‪presepi spontanei nascosti tra la vegetazione. Il percorso è un sentiero escursionistico a tutti gli effetti per cui sono consigliati scarponcini e abbigliamento adeguati.

Info: www.facebook.com/EcomuseoRocche



A Robilante il Museo della Fisarmonica ed il Museo del suono e della comunicazione sono aperti il 26 dicembre dalle 10.00 alle 1200, con tante curiosità. Si potranno apprendere le regole fisiche del suono e la relativa trasmissione all’interno di sale ricche di radio e grammofoni (Mu.S.Com) oppure come è composta una fisarmonica, quali sono i balli tipici della Valle Vermenagna, la tradizione della festa delle Leve e dell’intaglio del legno (Museo Fisarmonica).

Per ulteriori informazioni: www.comune.robilante.cn.it (area tematica “Vivere Robilante”).



A Vicoforte si può visitare “Fede e devozione negli ex-voto al Santuario”, una mostra dedicata alle testimonianze della devozione alla Madonna di Vico, lasciate dai fedeli al Santuario nei secoli. L’esposizione, allestita nella cappella di San Benedetto, consente di valorizzare alcuni dei reperti che facevano parte della collezione dell’ex-Museo “Ghislieri”. Sarà possibile anche saperne di più su questo tipo di fenomeno devozionale esplorando le varie tipologie di questi oggetti, dagli ex-voto figurati, dipinti da un pittore, agli ex-voto anatomici, che riproducono gli arti beneficati dalla grazia, o ancora altri oggetti di vari tipi. Le fonti sul Santuario elencano un numero impressionante di ex-voto, fin dalle origini: da quelli offerti dalla famiglia ducale a quelli di tanti fedeli anonimi. Gli ex-voto sono una testimonianza di fede che attraversa i secoli: sono ben noti fin dal mondo greco romano, non sono un fatto esclusivo della religione popolare, ma comprendono i fedeli di ogni condizione economica e sociale. La mostra è aperta il sabato dalle 14.30 alle 16.30 e la domenica e nei festivi dalle 10 alle 11 e dalle 14.30 alle 16.30. A partire da inizio dicembre è visitabile tutti i fine settimana fino ai primi di febbraio. Prevista un’apertura straordinaria nella giornata di martedì 26 dicembre. Info: www.santuariodivicoforte.it/fede-e-devozione-negli-ex-voto-al-santuario



A Busca apertura nel fine settimana a Casa Francotto dove è allestita la mostra “L’altra metà – la donna nell’arte” che raccoglie 120 opere di settanta artiste, dalla scuola di Artemisia Gentileschi fino alle contemporanee come Shirin Neshat e Marina Ambramovich. L’esposizione si snoda attraverso un percorso tutto al femminile che va dal Seicento ai giorni nostri.

Info e orari per le feste natalizie: www.facebook.com/casafrancotto



Al Filatoio di Caraglio fino a domenica 25 febbraio si può visitare la mostra “Inge Morath. L’occhio e l’anima”. Cent’anni fa nasceva Inge Morath, prima fotogiornalista donna nella storia dell’agenzia Magnum Photos. Il progetto espositivo conosce il suo sviluppo attraverso quindici sezioni tematiche che ripercorrono le principali esperienze di Inge Morath: si inizia con una serie di ritratti sulla fotogiornalista ad opera di diversi autori, tra cui Henri Cartier-Bresson, Yul Brynner e Phil Stern, per passare poi ai suoi esordi in occasione del suo viaggio a Venezia, dove sono nati la passione e il rapporto con la fotografia, ai reportage in Spagna, Italia, Iran, Francia, Messico, America, Russia e Cina. Viaggi che ha affrontato sempre con serietà, studiando la lingua, le tradizioni e la cultura di ogni regione dove si recava. Spazio poi alla serie Mask, figlia della collaborazione con l’illustratore Saul Steinberg, e ai ritratti dell’ultimo periodo della sua vita.

La mostra è aperta il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 19, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 19. Ingresso ridotto per chi esibisce il biglietto della mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi”, l’esposizione collettiva in corso fino al 25 febbraio alla Castiglia di Saluzzo, che si lega fortemente alla monografica di Inge Morath e in cui sono esposte altre sue fotografie della serie “Mask”.

Info e orari: www.facebook.com/fondazioneartea



Altri eventi natalizi

La Festo dou Tarluc propone numerosi appuntamenti e momenti aggregativi e di comunità nei territori dei tre comuni dell’Alta Valle Stura, Sambuco, Pietraporzio e Argentera, dove tra Natale e l’Epifania, si alterneranno concerti di musica tradizionale, teatro, escursioni musicali, laboratori per grandi e piccini, degustazioni, e il tradizionale appuntamento con la tosatura della pecora floucà. Martedì 26 dicembre a Pontebernardo alle 18 andrà in scena “Quei miracoli della Notte di Natale”, spettacolo teatrale itinerante nelle vie della borgata con musiche dal vivo. Ogni angolo di paese si farà palcoscenico, e come per magia prenderanno vita i personaggi del Presepe. Le musiche tradizionali accompagneranno il cammino degli spettatori.

Info e programma completo della manifestazione: www.facebook.com/ecomuseopastorizia



Il tuo Natale a Saluzzo 2023 è un calendario ricco di eventi natalizi.

Martedì 26 dicembre alle 15.30 presso il Museo Civico Casa Cavassa, appuntamento con “La magia del Natale a Casa Cavassa”, un percorso alla ricerca delle più suggestive rappresentazioni della Natività all’interno del Museo Civico. Costo: 8€ a persona, gratuito under 10. Info e prenotazioni (obbligatorie): musa@itur.it. Sempre a Saluzzo il giorno di Santo Stefano si può visitare la mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi” esposizione fotografica allestita negli spazi della Castiglia fino al 25 febbraio. La mostra propone un percorso fra le più iconiche immagini sul tema dell’archivio Magnum Photos, realizzate in prima persona da autrici di fama internazionale e da alcuni celebri colleghi che, guardando alla condizione femminile nel mondo, hanno documentato le mutazioni sociali degli ultimi settant’anni. Esposti, fra gli altri, lavori di Eve Arnold, Robert Capa, Cristina De Middel, Elliott Erwitt, Susan Meiselas, Alessandra Sanguinetti. Biglietti su: www.ticket.it/mostre-e-musei/evento/fotografia-donna.aspx

Tutto il programma del Natale a Saluzzo su: https://visitsaluzzo.it



A Cuneo, Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo presentano fino a domenica 17 marzo 2024 il progetto espositivo Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto presso il Complesso Monumentale di San Francesco. L'esposizione sarà visitabile dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 (al mattino apertura solo su prenotazione per scuole e gruppi), mentre il sabato e la domenica seguirà un orario continuato dalle 10.00 alle 19.30. chiuso il 25 dicembre. Ingresso gratuito. Info: https://fondazionecrc.it

Fino al 7 gennaio sempre a Cuneo in Piazza della Costituzione ritorna il circo di Babbo Natale più famoso del mondo con la partecipazione di grandi artisti, Babbo Natale, i suoi Elfi e i personaggi più amati dai bambini. All’interno dell’area si trova la bellissima casetta di Babbo Natale per tutti i bambini che vogliono portare la letterina. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini



A Mondovì, con “Natale nell’aria” sono tanti gli appuntamenti in programma per le festività. Il divertimento è garantito con la pista di pattinaggio in piazza Cesare Battisti, c’è la proiezione artistica “Luci in Piazza”, da vedere il presepe artistico di Ortisei e il Presepe Vivente nell’area dietro la Chiesa Parrocchiale di Rifreddo nei giorni 26, 29 dicembre e 5 gennaio. Info: https://vivimondovi.it/natalenellaria. A Mondovì è in corso nell’ex Chiesa di Santo Stefano la mostra “I grandi maestri del Barocco e Caravaggio”. Info e orari: www.baroccoecaravaggio.it



Ad Ormea appuntamento oggi, lunedì 25 dicembre, per festeggiare in allegria, presso la sala della Società Operaia che ospiterà la serata danzante “Ballo di Natale” con Meo Tomatis. Info: Info@meotomatis.com. Martedì 26 dicembre alle 21 il Nuovo Cinema Ormea presenterà “Viaggio ai confini del Circolo polare artico”, immagini di Elisa Sappa. Seguirà la proiezione di immagini di Lorena Durante e Gabriele Cristiani “Scambi”, e poi “Polar express”, cortometraggio sul treno storico dello scorso 8 dicembre e “La Marina di Nucetto”, immagini dalla rievocazione della battaglia del 1796 contro le truppe napoleoniche. L’ingresso alla serata è gratuito.



Fino a domenica 7 gennaio ad Alba si terrà la 16° edizione delle Notti della Natività. Le storiche vie centrali albesi ospiteranno affascinanti installazioni luminose e magici allestimenti. Ci sarà l’emozionante spettacolo permanente di luci immersive e musica Christmas Lights & Melodies nella piazza del palazzo del Comune e della Cattedrale, tutti i giorni dalle 17. Altre attrazioni sono il presepe tradizionale, la pista di pattinaggio, gli Elfi e la Renna Rudolf. Info e programma completo: www.facebook.com/natalealba



Spettacoli e musica

Pagno, in valle Bronda, si prepara ad accogliere, per la prima volta, martedì 26 dicembre alle 17 nell’antica chiesa di San Pietro e Colombano, la “Vijà natalizia”.

La “vijà” era una veglia dalla tradizione piemontese che si è portata avanti fino alla metà del ‘900, nelle serate d’inverno in cui si cantava, si raccontavano storie in un momento conviviale spesso svolto nelle stalle per stare al caldo. La rievocazione si intitola “A ven Gilind" ed è proposto dalla “Compagnia della stella” su iniziativa dell’associazione “Bambini di Zucchero”. Lo spettacolo ripercorre le tappe della Natività con figuranti che inscenano il presepe, tra cui la Sacra Famiglia rappresentata da una giovane famiglia della valle Bronda. La rappresentazione sarà allietata da alcune realtà musicali locali, tra cui il "Piccolo Cantiere dei 10 Piasent", il gruppo "Mare Tera" e la cantoria di Piasco. Il pomeriggio si concluderà con un rinfresco offerto dalla Pro Loco di Pagno.

Info: www.facebook.com/associazionebambinidizucchero



Giunto alla sua diciottesima edizione de “Il Gioco della Stella”, un evento tradizionale per vivere la festa del Natale, un pomeriggio da trascorrere insieme tra musica, parole e teatro, per tutti. Appuntamento martedì 26 dicembre dalle 15.30 presso il Teatro Toselli e la Piazzetta del Teatro a Cuneo. Accoglienza alla Piazzetta del Teatro in musica con il Duo Sciapò.

Alle 17.00 al Teatro Toselli la Compagnia I Teatri Soffiati presenterà “Il famoso canto di Natale del signor Charles Dickens raccontato dagli orfanelli del pio ospizio di Marshalsea”. Alle 18 nella Piazzetta del Teatro avrà luogo “Il fuoco della stella – Parole, pensieri e musica intorno al falò”. Ingresso libero. Info: www.melarancio.com



Sabato 26 dicembre alle 20.45 appuntamento a Murazzano, nella chiesa di San Lorenzo con il concerto “Misteryum Salutis” ad ingresso gratuito organizzato da Monica Hoffman. Si esibirà l’Alba Vocal Ensamble che proporrà le Pagine di Polifonia sacra.

Info: www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano



A Roddino appuntamento martedì 26 dicembre alle 18 nella parrocchiale Santa Margherita, con il concerto «Non Solo Canti di Natale» con la corale «Il Coro 'n Aria» di Monforte. La serata ad ingresso libero sarà dedicata alle melodie tradizionali del Natale con divagazioni canore e ci sarà la possibilità di lasciare un’offerta per l’ospedale keniano di North Kinangop, situato a circa 130 km da Nairobi, che offre assistenza sanitaria all'avanguardia grazie all’opera volontaria di missioni di medici europei.