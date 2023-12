Impianti di innevamento e risalita: il Ministero del Turismo stanzia 5,2 milioni di euro per tre stazioni della Granda

Artesina, Prato Nevoso e Riserva Bianca si aggiudicano 5.252.122 euro dal ministero del Turismo.

È stata pubblicata la graduatoria relativa al fondo per l’ammodernamento, la sicurezza e la dismissione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale.

Soldi proporzionati in base all'investimento fatto dalle stazioni.

Nello specifico Artesina spa riceverà 3.958.075,74 euro per il rifacimento dello skilift della Turra. “Siamo molto soddisfatti. Attendiamo di capire i termini, ma siamo già ad uno stato avanzato di progettualità. Finanziamenti importanti per un discorso di programmazione più a lungo termine”, ha commentato il direttore Pietro Blengini.

Alla Prato Nevoso Spa arriveranno invece 1.085.047,64 euro per un progetto sull'innevamento artificiale su parte della Rossa dove verrà fatto un altro bacino.

Infine alla società Impianti Funiviari e Turistici di Limone Piemonte spa andranno 209.000 euro per un tratto di impianto di innevamento nella zona del Sole.

In Italia parliamo di risorse per oltre 147 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento complessivo da parte del Mit di 200 milioni di euro per il triennio 2024-2026. Inoltre, si prevede l'integrazione del fondo con ulteriori 100 milioni di euro, presenti in manovra di bilancio, in sede di discussione alla Camera.

“Questi stanziamenti contribuiranno innegabilmente ad alzare il livello competitivo del comparto montano italiano, consolidando una strategia senza precedenti, mirata a garantire il massimo sviluppo e sfruttamento del potenziale turistico delle nostre montagne”. Così il ministro Daniela Santanchè nel commentare la pubblicazione della graduatoria del Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti.