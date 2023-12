Gli appuntamenti di gennaio nei Musei e Luoghi della Cultura di Saluzzo

Fino al 25 febbraio la Castiglia con la mostra Fotografia è donna, il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e la Fondazione Garuzzo sarà aperta e visitabile tutti i venerdì dalle 15 alle 19, mentre i sabati, le domeniche e festivi dalle 10 alle 19. Apertura straordinaria giovedì 4 gennaio dalle ore 15 alle 19 e speciali visite guidate in mostra domenica 21 e domenica 28 gennaio.

Sabato 6 e domenica 7 gennaio sarà possibile visitare il Museo Civico Casa Cavassa, l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. La Casa Museo di Silvio Pellico sarà invece visitabile negli stessi giorni al pomeriggio, dalle 14 alle 18.

Il Museo Civico Casa Cavassa, l’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica e la Casa Museo di Silvio Pellico saranno chiusi al pubblico dall’8 gennaio al 29 febbraio.

Per gruppi e scuole è possibile concordare aperture straordinarie. Per ulteriori informazioni e costi, è necessario inviare una mail a musa@itur.it o chiamare il numero 329 3940334.



Di seguito il dettaglio delle attività in programma del mese di gennaio.

Giovedì 4 gennaio - Ore 15-19

Apertura straordinaria mostra Fotografia è donna

Castiglia

In occasione delle festività sarà possibile visitare presso gli spazi espositivi della Castiglia la mostra Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi, un percorso fra le più iconiche immagini sul tema dell’archivio Magnum, realizzate in prima persona da autrici di fama internazionale e da alcuni celebri colleghi che, guardando alla condizione femminile nel mondo, hanno documentato le mutazioni sociali degli ultimi settant’anni.

La mostra è accessibile al pubblico dalle ore 15 alle 19 del venerdì, dalle ore 10 alle 19 di sabati, domeniche e festivi e aperta straordinariamente al pubblico giovedì 4 gennaio dalle ore 15 alle 19.

È possibile acquistare i biglietti online su ticket.it oppure presso la biglietteria in Castiglia (Piazza Castello, 1 - Saluzzo).



Sabato 6 gennaio - Ore 10-13/14-18

Apertura della Biblioteca Storica

Sabato 6 gennaio, dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la Biblioteca Storica di Saluzzo (Via Volta, 8) aprirà straordinariamente le sue porte ai visitatori, alla scoperta dei personaggi che hanno scritto la storia della città, con visite guidate gratuite a cadenza oraria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musa@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione agli eventi è consigliata.



Sabato 6 e domenica 7 gennaio - Ore 15.30 e 16.30

Le festività natalizie nei Musei di Saluzzo: Dolcezze in Castiglia

Castiglia

Nel giorno dell’Epifania e domenica 7 gennaio le visite guidate del pomeriggio in Castiglia prevedono una dolce conclusione. Dopo aver messo in luce avvenimenti e curiosità legate alla lunga storia della fortezza, edificata nel 1270 e oggetto di trasformazioni e cambiamenti nei secoli a seguire, la guida accompagnerà i partecipanti sui camminamenti di ronda, per ammirare il suggestivo paesaggio circostante. Le visite si concluderanno al Ristorante Caffetteria La Castiglia per gustare il panettone artigianale accompagnato dallo

zabaione, delizia tipica piemontese, preparati dallo chef Luca Banchio.

Le visite guidate partiranno alle ore 15.30 e 16.30 dalla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello, 1 - Saluzzo) e avranno il costo di 10 euro a persona, 5 euro per bambini e bambine under 10 anni accompagnati.

La visite saranno a numero chiuso, pertanto invitiamo a prenotare inviando una email a musa@itur.it, chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.

Sabato 13 gennaio - Ore 11

Cantami una storia

Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi

Nell’ambito dei progetti nazionali Nati per leggere e Nati per la musica, la Biblioteca Civica di Saluzzo e APM – Scuola di Alto Perfezionamento Musicale propongono laboratori gratuiti di musica e lettura per i più piccoli. Gli incontri si svolgeranno nella Sezione ragazzi della Biblioteca un sabato mattina al mese alle ore 11 e saranno l’occasione per giocare e divertirsi tra letture, danze, canti e strumenti musicali di ogni genere.

Il prossimo appuntamento si terrà nella mattinata di sabato 13 gennaio e sarà dedicato a bambini e bambine dai 2 ai 5 anni.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0175 211452 o inviare una email a biblioteca.saluzzo@itur.it.



Sabato 13 gennaio - Ore 16

Facciamo che io sono…

Castiglia

In attesa della Fitwalking del Cuore 2024 e in occasione della mostra Fotografia è donna.

L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos dal dopoguerra a oggi, i piccoli visitatori verranno accompagnati tra le sale del percorso espositivo per riflettere sui concetti di crescita, amicizia, amore e rispetto. In fase laboratoriale queste tematiche verranno rielaborate per aiutare i bambini ad immedesimarsi negli altri in un gioco di finzione e riflessione.

L’attività, gratuita e dedicata a bambini dai 6 ai 12 anni, si terrà sabato 13 gennaio alle ore 16 in Castiglia (Piazza Castello, 1 - Saluzzo).

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musakids@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione agli eventi è consigliata.

Sabato 20 gennaio - Ore 11

Rose nell’insalata

Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi

In attesa della Fitwalking del Cuore 2024, MuSaKids propone un divertente laboratorio creativo dedicato all’educazione ambientale. A partire dalle suggestioni fornite dall'estro creativo di Bruno Munari, i bambini potranno scoprire nuovi modi per utilizzare le parti di scarto di frutta e ortaggi. Alcuni degli alimenti vegetali che passano tutti i giorni sulle nostre tavole possono diventare magnifici timbri per sperimentare forme e colori e illustrare la realtà in modo inusuale: dall'insalata nascono le rose, dai cavoli gli alberi, dai pomodori i fiori e tanto altro ancora! Durante il laboratorio i partecipanti potranno conoscere, divertendosi, la meraviglia e l’incanto che possono scaturire dal riciclo degli elementi più semplici, anche da un broccolo tagliato a metà!

L’attività, gratuita e dedicata a bambini dai 4 ai 9 anni, si terrà sabato 20 gennaio alle ore 11 nella Sezione ragazzi della Biblioteca di Saluzzo (Piazza Montebello, 1 – Saluzzo).

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email a musakids@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334. La prenotazione agli eventi è consigliata.



Domenica 21 gennaio - Ore 10

Fitwalking del cuore 2024 e Castiglia Saluzzo

Domenica 21 gennaio a Saluzzo sarà per la 21esima volta Fitwalking del Cuore!

L’appuntamento per camminare insieme è alle ore 10 in Piazza Cavour. Per maggiori informazioni riguardo all’evento inviare una email a info@scuolacamminosaluzzo.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 338 6151466.

Come ogni domenica sarà inoltre possibile visitare in Castiglia la mostra Fotografia è donna, il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e la Fondazione Garuzzo dalle ore 10 alle 19, con possibilità di partecipare anche alle visite guidate a partenza fissa dei camminamenti di ronda dell’antico maniero alle ore 11, 15.30 e 16.30.

Per informazioni e prenotazioni circa i Musei è possibile inviare una email a musa@itur.it, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.

Domenica 21 gennaio - Ore 15.30

Fotografia è donna - Visita alla mostra

Castiglia

Visita guidata al progetto espositivo Fotografia è donna - L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi, un percorso fra le più iconiche immagini sul tema dell’archivio Magnum Photos, realizzate in prima persona da autrici di fama internazionale e da alcuni celebri colleghi che, guardando alla condizione femminile nel mondo, hanno documentato le mutazioni sociali degli ultimi settant’anni. Attraverso sei nuclei tematici, la mostra racconta come il corpo sia stato emblema del trascorrere del tempo individuale e di quello storico. Affrontando situazioni anche molto diverse tra loro,

nello spazio geografico e negli anni, il percorso presenta uno spaccato sulla vita delle donne, dalla fine del secondo conflitto mondiale ad oggi.

La visita guidata si terrà domenica 21 gennaio e avrà il costo di 13 euro, 7 euro per i possessori di Abbonamento Musei e sarà gratuita per bambini e bambine sotto ai 6 anni.

Ritrovo alle ore 15.30 alla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello, 1 – Saluzzo).

La visita sarà a numero chiuso, pertanto invitiamo a prenotare inviando una email a musa@itur.it, chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.



Domenica 28 gennaio – Ore 15.30

Fotografia è donna – Visita alla mostra

Castiglia

Visita guidata al progetto espositivo Fotografia è donna - L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi, un percorso fra le più iconiche immagini sul tema dell’archivio Magnum Photos, realizzate in prima persona da autrici di fama internazionale e da alcuni celebri colleghi che, guardando alla condizione femminile nel mondo, hanno documentato le mutazioni sociali degli ultimi settant’anni. Attraverso sei nuclei tematici, la mostra racconta come il corpo sia stato emblema del trascorrere del tempo individuale e di quello storico. Affrontando situazioni anche molto diverse tra loro,

nello spazio geografico e negli anni, il percorso presenta uno spaccato sulla vita delle donne, dalla fine del secondo conflitto mondiale ad oggi.

La visita guidata si terrà domenica 28 gennaio e avrà il costo di 13 euro, 7 euro per i possessori di Abbonamento Musei e sarà gratuita per bambini e bambine sotto ai 6 anni.

Ritrovo alle ore 15.30 alla biglietteria della Castiglia (Piazza Castello, 1 – Saluzzo).

La visita sarà a numero chiuso, pertanto invitiamo a prenotare inviando una email a musa@itur.it, chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 329 3940334.