Dopo 67 anni chiude EuroC a Borgo San Dalmazzo, storico negozio di elettrodomestici e articoli per la casa

Nel lontano 1956 i coniugi Claudio e Anna Giraudo fondarono EuroC, il primo negozio di elettrodomestici a Borgo San Dalmazzo. Lo aprirono in via Garibaldi, poi il trasferimento e il relativo ampliamento in Largo Argentera nel 1961.

Una attività solida e molto conosciuta in paese e valli. Tutti i borgarini avevano acquistato almeno un elettrodomestico o un articolo per la casa nel negozio. Molto apprezzato il servizio di assistenza tecnica portato avanti dal figlio Elio Giraudo con la moglie Nevia Maccario, titolari dal 1998.

Domenica 31 dicembre la storica attività chiuderà i battenti per raggiungimento della meritata pensione. “Siamo dispiaciuti perchè questa era la nostra seconda casa, ma era giunto il momento. Quello che ci ha fatto piacere è la grande dimostrazione di affetto da parte dei nostri clienti. Una signora ha anche pianto con me. Grazie a tutti quelli che hanno acquistato da noi in questi anni e grazie ai tanti collaboratori che si sono succeduti”, commenta Nevia Maccario.

L'attività rimarrà aperta ancora a gennaio per la vendita delle giacenze con orario ridotto: il lunedì dalle 15 alle 19, martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, giovedì dalle 8,30 alle 13 e infine il venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.