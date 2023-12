"Oggi un angelo è volato in cielo": lutto a Genola per la morte della piccola Ada

"La Comunità di Genola, addolorata, si stringe in un grande abbraccio alla famiglia Tosco per la perdita della cara Ada. Come hanno scritto i famigliari "oggi un Angelo è volato in cielo": preghiamo ché vegli dall'alto sulla sua famiglia e su quanti le hanno voluto bene".

A scriverlo Flavio Gastaldi, parlamentare della Lega e sindaco di Genola. Il post si riferisce alla morte della piccola Ada Tosco, di 11 anni. La bimba lascia la mamma Raffaella, il papà Antonello, il fratello Daniele e la sorella Beatrice, oltre ai nonni Roberto e Liviana e ai parenti tutti.

La bimba si è spenta all'ospedale di Savigliano, da dove domani 30 dicembre la salma raggiungerà la chiesa di Genola per il rito funebre, che si svolgerà alle 10.30. Stasera, sempre nella chiesa del paese, alle 20 sarà recitato il Santo Rosario.