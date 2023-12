Dà fuoco al materasso nel reparto di isolamento: tre agenti del carcere di Cuneo intossicati e contusi

Ancora alta tensione nel carcere del Cerialdo di Cuneo: un detenuto di origine magrebina ha dato fuoco al materasso per protestare in isolamento, mantenendo sotto scacco per alcune ore la polizia penitenziaria e solo la loro professionalità e attaccamento al lavoro ha permesso di riportare in sicurezza il tutto. Nel tentativo di metterlo in salvo i tre agenti hanno avuto la peggio perché l'autore dell'incendio ha opposto anche resistenza nell’entrare in un’altra cella e ha aggredito i tre agenti sferrando calci e pugni, uno di questi ha colpito un agente al ginocchio e un pugno è stato sferrato ad un fianco ad un altro poliziotto.

I tre agenti intervenuti sono rimasti intossicati e contusi per riportare in sicurezza l’intero reparto e la vita del ristretto che aveva messo in atto il gesto dimostrativo. Purtroppo i tre poliziotti hanno dovuto ricorrere alle cure del locale nosocomio per le contusioni riportate e a due di loro i sanitari del pronto soccorso hanno dovuto far ricorso all’ossigeno per alleviare i postumi dell’intossicazione dovuti a un alto tasso di carbossi riscontrato nell’emoglobina del sangue.

Per il caso più grave sono stati valutati 10 giorni di prognosi. E ad uno dei tre addirittura degli esami specialistici ad un ginocchio

Il fatto è accaduto ieri mattina, venerdì 29 dicembre, a darne notizia è il sindacato Uilpa polizia penitenziaria.

"Gli eventi critici non sembrano fermarsi, soprattutto nell'istituto a Cuneo - osserva la UILPA polizia penitenziaria - Ormai lavorare all'interno del sezioni detentive dell'istituto è diventato proibitivo: il numero esorbitante di eventi critici creano malessere e uno stress insostenibile. Sono troppe anche 6 ore in una situazione del genere, perché la qualità del lavoro è insostenibile e respingiamo fermamente la tendenza dell'amministrazione di costringere il personale a svolgere le 8 ore", aggiunge.



"Ci aspettavamo interventi concreti da parte del governo per arginare il fenomeno delle aggressioni con strumenti e attrezzature antiaggressione ed invece è arrivato un protocollo operativo di 300 pagine, irrealizzabile perché fornisce una serie di considerazioni che sembrano scritte da chi non è mai entrato in un istituto penitenziario - attacca la UILPA .

"Questa Segreteria - conclude il comunicato - intende esprimere, innanzitutto, i propri complimenti agli operatori presenti, ma soprattutto gli auguri di una veloce e piena guarigione. In un periodo dove la salute degli appartenenti alle forze dell’ordine sembra non interessare a nessuno, si ritiene invece di dover sottolineare i rischi eccessivi che vengono richiesti al suddetto personale nello svolgimento delle proprie funzioni; per quanto riguarda il mondo carcere, più volte si è tentato di sensibilizzare le Istituzioni ad attuare i necessari cambiamenti, ma purtroppo, finora, si è assistito solo a degli sterili proclami. Si auspica che la salute di chi dedica la propria vita alla sicurezza del Paese torni ad essere al centro dell'interesse comune".

Nella stessa giornata, intorno alle 14:15, un secondo episodio ha scosso la struttura carceraria quando un detenuto di origine magrebina, durante i cosiddetti “passeggi”, ha deciso di scavalcare le recinzioni e salire sul tetto dell’istituto per protestare. Chiedeva un immediato trasferimento in un altro istituto di sua preferenza.

Il Personale di Polizia Penitenziaria presente ha immediatamente attivato tutte le procedure di allarme previste, allertando la Sorveglianza Generale, il Comandante ed il Direttore del Carcere. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati per garantire la messa in sicurezza del detenuto sul tetto.

Dopo una trattativa durata circa 90 minuti, gli Agenti di Polizia Penitenziaria, in collaborazione con gli educatori del carcere, sono riusciti a convincere il detenuto a scendere. Sebbene il detenuto non sembra essere ancora stato trasferito, la situazione di allarme è stata risolta con successo, grazie all’intervento coraggioso e di grande professionalità dei Poliziotti Penitenziari intervenuti.

L’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) elogia il Personale di Polizia Penitenziaria per il loro straordinario lavoro di mediazione e umanità durante entrambi gli eventi critici. L‘OSAPP auspica e invita l‘Amministrazione Penitenziaria al riconoscimento del merito nella risoluzione di tali eventi da parte degli Agenti coinvolti e elogia la loro dedizione nel proteggere e mantenere la sicurezza all’interno del Carcere di Cuneo, spesso mettendo in serio rischio la propria incolumità fisica al fine di garantire la tutela dei detenuti e di tutti gli operatori presenti nella struttura penitenziaria.

L’OSAPP inoltre mette in evidenza e richiama all’attenzione dei Vertici dell’Amministrazione Penitenziaria la drammatica situazione in cui verte il Carcere di Cuneo: il Personale di Polizia Penitenziaria è notevolmente stremato a causa degli eccessi di carichi di lavoro dovuto a una gravissima e persistente carenza di organico nei ruoli degli Agenti, Sovrintendenti ed Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria.