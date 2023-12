"Le minoranze gettano bucce di banana? La sindaca Manassero rivela insopportazione, nervosismo e un po' di stanchezza"

In una intervista di fine anno, la Sindaca Patrizia Manassero ci regala un giudizio sorprendente. Le minoranze?: “Gettano bucce di banana, è il loro lavoro”.

Una caduta di stile? Si, una battuta che rivela insopportazione, nervosismo e forse anche un po’ di stanchezza. Chi governa non deve prendersela perché l’opposizione svolge con impegno, forza ed efficacia il ruolo che gli elettori gli hanno assegnato.

Il 2023 ha visto la maggioranza in costante difficoltà su tante questioni. Ospedale a punto zero. Liti interne sull’utilizzo dei fondi per la ristrutturazione di piazza Europa (6,5 MILIONI di euro), fermi a causa della scelta sempre rinviata di abbattere o meno i cedri. Rifiuto di ogni proposta dell’opposizione per utilizzare almeno una parte di quelle risorse per investimenti di rigenerazione urbana nella zona del quadrilatero per recuperare gli edifici pubblici abbandonati ( ex bagni - ex teatro Gil - Stadio Comunale).

Discussioni fuori luogo sulle nomine in Fondazione CRC dove la Sindaca si sarebbe impegnata a designare Borgna che buona parte dei suoi consiglieri non vuole.

Maggioranza che trema per l’epilogo dello scandalo Tettoia Vinaj (un buco di quasi 1 MILIONE di euro) sul quale andranno accertate eventuali responsabilità per danni erariali. Il Miac e’ certo uno degli altri “casi” che agitano la coalizione. Come la vicenda del biodigestore pronta a riprendere l’attenzione delle cronache per i nuovi risvolti che stanno emergendo.

Queste non sono certo bucce di banane signora Sindaca, anche perché con quel modo di dire ci si riferisce in realtà a scivolate su banalità, su questione di poco conto e su quelle, lei ci scivola da sola, senza bisogno del nostro intervento.

Le auguro un buon 2024.



Giancarlo Boselli